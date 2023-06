Prasówka 15.06.2023 Włocławek. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Włocławka

Amator kulturystyki siłowej z Kowala zaliczył udany start w zawodach z udziałem zawodników z całego świata, występując w Międzynarodowym Festiwalu Sportów Sylwetkowych Fitness Authority Federacji NPC Worldwide & IFBB Professional League Mr Olimpia w Hiszpanii, zdobywając w kategorii OPEN Masters złoty medal w wadze ciężkiej do 102 kg.

Który to żart ukryty w filmie, książce lub grze komputerowej Tak brzmiało pytanie w kolejnym odcinku (nr 619) programu TVN "Milionerzy" (sezon 13). Jaka jest prawidłowa odpowiedź? Szczegóły poniżej

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników we Włocławku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Atmosfera fizyczna to wg. definicji ciśnienie słupa rtęci o wysokości 760 mm przy normalnym przyspieszeniu ziemskim i:

Tak brzmiało pytanie w kolejnym odcinku (nr 619) programu TVN "Milionerzy" (sezon 13). Jaka jest prawidłowa odpowiedź? Szczegóły poniżej

Główny Inspektorat Sanitarny wydał na swojej stronie internetowej kolejne komunikaty dotyczące wycofania z obrotu niektórych produktów ze sklepów. Jeśli masz je w swoim domu, to zwróć do sklepu. Niektóre towary nie nadają się do spożycia. W naszej galerii przedstawiamy najnowsze ostrzeżenia GIS. Sprawdź.

Anwil Włocławek w piątek 14 czerwca 2019 roku czyli dzień przed 16 rocznicą pierwszego mistrzostwa Polski, wygrał w Toruniu i zapewnił sobie trzecie mistrzostwo w historii. W środę (14.06.2020) mija czwarta rocznica tego sukcesu. Wspominamy ten ważny dzień dla włocławskiej koszykówki. Zobaczcie, jak było.