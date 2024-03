Prasówka 16.03.2024 Włocławek. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Włocławka

Co będzie się działo w Twoim życiu w najbliższym czasie? Zapytaliśmy o to Wróżkę Romę i okazuje się, że całkiem sporo. Szczegóły sprawdź w naszej galerii.

We wtorek 19 marca 2024 roku Klub Zdrowia organizuje we Włocławku wykład pt. „Lecznicze właściwości przyjaznych roślin”. Spotkanie poprowadzi właściciel ekologicznego gospodarstwa zielarskiego. Wstęp jest wolny.

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji we Włocławku wzięli udział w wojewódzkich działaniach „Bezpieczny pieszy”, podczas których zwracali uwagę na bezpieczeństwo w rejonie oznakowanych przejść dla pieszych. Sprawdzali zachowanie kierowców w stosunku do pieszych, jak również prawidłowość poruszania się niechronionych uczestników ruchu drogowego.

W marcu 2024 roku nastąpiły zmiany w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku. Na stanowisko rektora powołano dr Katarzynę Wieniecką, która będzie pełniła tę funkcję do 31 sierpnia, czyli do końca obecnej kadencji władz uczelni. To pierwsza w historii uczelni kobieta na tym stanowisku.

20 marca 2024 roku odbędzie się kolejny ogólnopolski protest rolników. Dla kierowców w całym kraju oznacza to wiele utrudnień. Zablokowane mają być nie tylko większe miasta, ale również mniejsze miejscowości. Blokowane mają być m.in. autostrady i granice.

Po ośmiu latach walki prawnej, rodzina skrzywdzonej podczas porodu dziewczynki w końcu doczekała się sprawiedliwości. Szpital w Lipnie, prowadzony przez starostwo, wraz z ubezpieczycielem PZU, zostali zobowiązani do wypłaty ponad miliona złotych odszkodowania. Ta decyzja kończy długotrwały proces, który rozpoczął się w 2015 roku.