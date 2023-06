Prasówka 16.06.2023 Włocławek. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Włocławka

Co będzie się działo w Twoim życiu w najbliższym czasie? Zapytaliśmy o to Wróżkę Romę i okazuje się, że całkiem sporo. Szczegóły sprawdź w naszej galerii.

W środę 14 czerwca, mszą świętą w intencji miasta, zainaugurowane zostały Dni Włocławka 2023, które odbędą się w ostatni weekend czerwca. Przedstawiamy poniżej program godzinowy koncertów. Takie będą imprezy w parku na Słodowie we Włocławku. Zobaczcie, jak było rok temu na Dniach Włocławka.

Urwis z błędem to: Tak brzmiało pytanie w kolejnym odcinku (nr 620) programu TVN "Milionerzy" (sezon 13). Jaka jest prawidłowa odpowiedź? Szczegóły poniżej

W czwartek, 15 czerwca, do Wisły w rejonie wsi Gąbinek i Kucerz w gminie Lubanie wpuszczono narybek sandaczy. To efekt kolejnej akcji z cyklu "Pan Karp zarybia Wisłę". Zobaczcie zdjęcia z akcji.

W poniedziałek skrzyżowanie Kaliska - Broniewskiego - Prusa we Włocławku zostało zamknięte. Rozpoczęły się pierwsze prace związane z przebudową skrzyżowania i budową trasy średnicowej. Zobaczcie zdjęcia.

W czwartek 15 czerwca salonie Toyota Jaworski Auto przy ulicy Okrężnej 26 we Włocławku odbyło się spotkanie z zawodnikami Anwilu. Zobaczcie zdjęcia.

Policjanci z zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej z Komendy Miejskiej Policji we Włocławku zatrzymali 32-letniego mieszkańca, który posiadał nielegalny tytoń, papierosy i alkohol. Za złamanie przepisów karnych skarbowych mężczyźnie grozi teraz kara do 3 lat pozbawienia wolności oraz wysoka grzywna. Straty na rzecz Skarbu Państwa oszacowano na kwotę 120 tysięcy złotych.

Kolizja na Alei Fryderyka Chopina we Włocławku. Kierujący matizem 87-latek ukarany mandatem. Zobacz zdjęcia.

Miejskiej Przedsiębiorstwo Komunikacyjne we Włocławku testuje elektryczny autobus Solaris Urbino 9 LE electric. To pojazd o niewielkich gabarytach, który ma 27 miejsc siedzących i doskonale radzi sobie na zakrętach. Wkrótce na ulice miasta wyjadą także nowe elektryki firmy MAN, które niedawno dotarły do miasta.

Już niedługo w Lubrańcu dzieci i młodzież będą mogli skorzystać z nowego obiektu - tuż przy szkole podstawowej powstał skatepark. Zobaczcie na zdjęciach, jak wygląda.

Niedostosowanie prędkości przyczyniło się do groźnie wyglądającej kolizji. Kierujący autem, przeżył chwile strachu, gdy samochód wpadł w poślizg, uderzył w drzewo, a następnie przewrócił się na dach. Szczegóły zdarzenia do którego doszło w powiecie radziejowskim.