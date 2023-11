Prasówka 19.11.2023 Włocławek. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Włocławka

W sobotę 18 listopada 2023 roku w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego we Włocławku odbyła się Gala Finałowa II Kujawskiego Konkursu Pieśni Patriotycznej i Wojskowej. Zobaczcie zdjęcia

W sobotę, 18 listopada 2023 roku w Teatrze Impresaryjnym we Włocławku przygotowano jubileusz 60-lecia szpitala. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Popiełuszki funkcjonuje już 60 lat. Obchody jubileuszu były okazją do złożenia gratulacji i podziękowań zasłużonym pracownikom, którzy na co dzień opiekują się pacjentami z całego regionu.

We Włocławku funkcjonują dwa miejskie targowiska oraz niedzielny pchli targ. Jedno z nich znajduje się przy ul. Kaliskiej we Włocławku drugie przy ul. Związków Zawodowych. W sobotę (18.112023) odwiedziliśmy targowisko miejskie przy ulicy Kaliskiej we Włocławku. Zobaczcie zdjęcia, ceny warzyw, owoców i innych produktów sprzedawanych przez lokalnych rolników i przedsiębiorców.