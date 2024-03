Prasówka 2.03.2024 Włocławek. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Włocławka

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników we Włocławku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Karnawał czy też czas po nim to okres, kiedy możemy pozwolić sobie na więcej. Więcej kolorów, więcej błysku, więcej ekstrawagancji. To czas, kiedy nasze paznokcie mogą stać się prawdziwym dziełem sztuki, które podkreśli nasz karnawałowy look. Przygotowaliśmy dla Was przegląd najmodniejszych stylów manicure na marzec 2024. Zdjęcia.

Czekoladowe brązy, klasyczna czerwień i fiolety przypominające dojrzałe śliwki na te kolory najczęściej stawiają panie jesienią. Na paznokciach królują także granty i klasyczne frencze. Takie są najmodniejsze paznokcie w tym roku. Zobacz najładniejsze wzory z salonów kosmetycznych z całej Polski.

Szefowa Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej (MRiPS), Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, potwierdziła, że wprowadzenie renty wdowiej jest w planach resortu. Świadczenie ma być wprowadzane stopniowo, z roku na rok. Jakie będą zasady renty wdowiej? W środę odbyło się pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw w celu wprowadzenia renty wdowiej.