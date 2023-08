Prasówka 2.08.2023 Włocławek. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Włocławka

W poniedziałek w OSP Choceń odbył się oficjalny odbiór pierwszej w powiecie włocławskim pralnicy. To profesjonalne urządzenia pralnicze, które przeznaczone będzie do prania i suszenia bojowych mundurów strażaków z całej gminy. Zobaczcie zdjęcia z odbioru.

Policjanci z Włocławka zwracają się o pomoc w identyfikacji osoby, której wizerunek publikujemy. Każdy kto rozpoznaje kobietę proszony jest o kontakt osobisty lub telefoniczny z policjantami z Komendy Miejskiej Policji we Włocławku.

Herb szlachecki na tarczy w polu czerwonym srebrną literę T, a w klejnocie nad hełmem w koronie strusia pióro, to: Tak brzmiało pytanie w kolejnym odcinku (nr 603) programu TVN "Milionerzy" (sezon 13). Jaka jest prawidłowa odpowiedź? Szczegóły poniżej

Paznokcie to wizytówka kobiety? Dla tych pań, które się z tym zgadzają, mamy propozycje manicure na sierpień. Zobacz jakie paznokcie są najmodniejsze, jakie trendy pojawiły się ostatnio? Oto najładniejsze wzory z salonów kosmetycznych z całej Polski.

We wtorek 1 sierpnia o godzinie 17.00 przy Pomniku Armii Krajowej w Parku Władysława Łokietka rozpoczęły się obchody 79 rocznicy Powstania Warszawskiego. Zobaczcie zdjęcia

Zbliża się Festiwal Wisły 2023 - organizatorzy zapowiadają szereg atrakcji podczas dwudniowej imprezy. W tym roku Festiwal Wisły rozpoczyna się we Włocławku, 12 sierpnia i potrwa aż do 19 sierpnia, kiedy zakończy się w Bydgoszczy.

Dwie groźnie wyglądające kolizje drogowe w tym samym miejscu w tym samym dniu. W niedzielę (30.07.2023) w miejscowości Nowa Wieś gmina Piotrków Kujawski na tym samym skrzyżowaniu doszło do dwóch groźnie wyglądających kolizji. Szczegóły, zdjęcia.

Burmistrz Brześcia Kujawskiego wraz z sołtysem i radą sołecką oraz Koło Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich "Kujawianka" zaprosili mieszkańców sołectwa Stary Brześć na imprezę z okazji Święta Rodziny. Zobaczcie zdjęcia.

Na boisku rekreacyjnym w Modzerowie przy ulicy Topolowej, gmina Włocławek zorganizowano piknik na zakończenie projektu pod hasłem "To, co chronimy i tworzymy dziś, będzie dziedzictwem jutro". To akcja zorganizowana przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich "Bzówki z Modzerowa". Zobaczcie zdjęcia.