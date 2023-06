Prasówka 20.06.2023 Włocławek. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Włocławka

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników we Włocławku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Setne urodziny świętowała Regina Murawska z Brześcia Kujawskiego, która urodziła się 14 czerwca 1923 roku w pobliskim Boniewie, przez całe życie była związana z naszym regionem. Z okazji urodzin marszałkowski medal Unitas Durat nestorce wręczyła członek zarządu województwa kujawsko-pomorskiego Aneta Jędrzejewska. Zdjęcia.

Policjanci z Komendy Miejskiej Policji we Włocławku zatrzymali 44-latka, u którego znaleźli znaczną ilość narkotyków, w tym prawie 850 gramów amfetaminy oraz nielegalną amunicję. Mężczyźnie grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Sąd już zastosował wobec podejrzanego trzymiesięczny areszt tymczasowy. Szczegóły, zdjęcia.

Od początku 2023 roku we Włocławku zakończyły się prace remontowe na ulicy 14 Pułku Piechoty i Wilgi. W lutym 2023 zamknięto ulicę Lipnowską, nie pojedziemy również Szosą Brzeską na odcinku od ul. Wiejskiej do ronda Falbanka. Ruszyła również budowa trasy średnicowej we Włocławku. Skrzyżowanie Kaliska - Broniewskiego - Prusa we Włocławku zostało zamknięte. W czerwcu w związku z zaplanowanymi na rok 2023 remontami nawierzchni zamknięte zostaną kolejne ulice: Polskiego Czerwonego Krzyża, Jesionowa i Bukowa. Które jeszcze ulice w mieście są przewidziane do remontu w 2023 roku? Szczegóły, zdjęcia.