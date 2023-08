Prasówka 20.08.2023 Włocławek. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Włocławka

W sobotę (19.08) w Lubieniu Kujawskim na scenie pojawił się zespół, który jest niekwestionowaną gwiazdą muzyki disco, euro disco, dance i eurodance. Do wspólnej zabawy porwał wszystkich zespół Boney M. Zobaczcie zdjęcia z tego wyjątkowego koncertu.

W upalną sierpniową sobotę (19.08) na popularnym targowisku przy ulicy Związków Zawodowych we Włocławku na straganach królują owoce i warzywa ale nie tylko. I w tę sobotę nie zabrakło kupujących, którzy w poszukiwaniu nie tylko warzyw i owoców od lokalnych rolników, odwiedzili ten popularny targ. Zobaczcie zdjęcia, sprawdźcie ceny.

Działo się w sobotę na skate parku na Słodowie we Włocławku. Kilkudziesięciu fanów bmx-ów oraz deskorolek wzięło udział w drugiej edycji mistrzostw Włocławka. Zobaczcie zdjęcia z zawodów Skate Championship 2023.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników we Włocławku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Tego jeszcze we Włocławku nie było! 23 sierpnia zawita tu Konwój STARa, a w nim zabytkowe pojazdy, zmierzające do Starachowic na 9. Legendę STARa czyli zlot pojazdów zabytkowych, organizowany przez Powiat Starachowicki. Przez kilka godzin można będzie oglądać pojazdy przed Halą Mistrzów, lub też do nich dołączyć.

We Włocławku trwa spotkanie Donalda Tuska z mieszkańcami. Z przewodniczącym PO pojawili się niektórzy liderzy list wyborczych Koalicji Obywatelskiej z naszego regionu, a także lider AgroUnii, Michał Kołodziejczak.