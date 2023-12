Prasówka 20.12.2023 Włocławek. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Włocławka

W hali OSiR we Włocławku rozegrano mecze finałowe w koszykówkę. Wzięli w nich udział uczniowie włocławskiego "Ekonomika". To jednocześnie podsumowanie akcji "Zwolnieni z teorii". Zobaczcie zdjęcia.

Włocławskie służby kontrolują plantacje choinek przed Bożym Narodzeniem. Jak dotąd nie ujawnili żadnych nieprawidłowości. Działania będą jeszcze kontynuowane w tym tygodniu.

Skarbiec Fajansu we Włocławku działa od końcówki września 2023 roku. Cieszy się sporym zainteresowaniem nie tylko mieszkańców, lecz także turystów. W grudniu 2023 roku Interaktywne Centrum Fajansu otrzymało wyróżnienie w skierowanym do architektów i inwestorów konkursie Art in Architecture Festival. Instytucja z Włocławka otrzymała wyróżnienie w kategorii przestrzeń wystawiennicza.