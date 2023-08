Prasówka 22.08.2023 Włocławek. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Włocławka

W poniedziałek w auli Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku uroczyście wręczono vouchery w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków samorządowcom z terenu dawnych województw włocławskiego i toruńskiego. W wydarzeniu udział wzięli: wicewojewoda Józef Ramlau oraz parlamentarzyści.

Warsztaty i pokazy kulinarne, atrakcje dla dzieci, występy orkiestry strażackiej i pokaz sprzętu – tak było podczas pierwszej edycji Pikniku „Na Soli” w Zgłowiączce w gminie Lubraniec. Zobaczcie zdjęcia z tego wydarzenia.

W sobotę 19 sierpnia 2023 roku odkryty basen przy ul. Płockiej we Włocławku został zamknięty do odwołania. To już kolejne zamknięcie obiektu w tym sezonie. Możliwe jest jednak korzystanie z brodzika oraz wodnego placu zabaw.