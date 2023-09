Prasówka 23.09.2023 Włocławek. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Włocławka

Co będzie się działo w Twoim życiu w najbliższym czasie? Zapytaliśmy o to Wróżkę Romę i okazuje się, że całkiem sporo. Szczegóły sprawdź w naszej galerii.

W piątek 22 września 2023 roku na Bulwarach, na parkingu pod mostem zorganizowano kolejne wydarzenie o promocyjno-rodzinnym charakterze. Zielony Festiwal to seria dziesięciu dwudniowych spotkań, które ruszyły w sierpniu 2023 roku. Zaplanowano je jeszcze na październik i listopad. Każda impreza trwa od godziny 12 do 18. Zobaczcie zdjęcia z piątku, 22 września. Na Zielony Festiwal warto przyjść w sobotę, 23 września.

W piątek 22 września w LMK we Włocławku odbyło się ślubowanie klas pierwszych w roku szkolnym 2023/24. Zobaczcie zdjęcia.

Pożar w gminie Brześć Kujawski. Samochód zapalił się w trakcie jazdy na Drodze Krajowej nr 62. Trzy zastępy straży pożarnej w akcji z JRG we Włocławku (2) i OSP Brześć Kujawski.

Skarbiec Fajansu, czyli Interaktywne Centrum Fajansu, powstało w kompleksie dawnego Banku Gdańskiego u zbiegu ul. Żabiej i Królewieckiej we Włocławku. Nowe miejsce poświęcone produkowanemu od 150 lat włocławskiemu fajansowi, można będzie zobaczyć już 29 września 2023 roku. Jakie atrakcje i niespodzianki czekają podczas wielkiego otwarcia? Szczegóły w artykule.

We wrześniu 2023 w Tleniu zorganizowano XIV Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Ratownictwie Wodnym. Rywalizowało 21 jednostek z całego regionu. W kategorii drużynowej najlepsi byli reprezentanci WOPR z Włocławka. Zobaczcie zdjęcia ze sportowych zmagań wodniaków.

Pożar w powiecie włocławskim. Do zdarzenia zostały zadysponowane trzy zastępy Straży Pożarnej. Szczegóły.

W środę 20 września 2023 roku w jednym z domów jednorodzinnych we Włocławku interweniowała policja. Otrzymała zgłoszenie o ataku pitbulla na mężczyznę. Właścicielka czworonoga nie była w stanie nad nim zapanować i odciągnąć go od mężczyzny. Pies został zastrzelony przez interweniującego policjanta. Pogryziony mężczyzna trafił do szpitala.

W czwartek, 21 września 2023 roku, w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku przy ulicy Energetyków wręczono dyplomy ukończenia studiów. Dyplomy, listy gratulacyjne oraz wyróżnienia i nagrody odebrali absolwenci kierunków Nauk Społecznych i Humanistyczny, Nauk Inżynieryjno-Technicznych oraz Nauk Ekonomicznych i Prawnych i Technicznych. Zobaczcie zdjęcia z wręczenia dyplomów PANS.