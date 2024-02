Prasówka 25.02.2024 Włocławek. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Włocławka

W sobotę, 24 lutego 2024 roku obraz Matki Bożej Częstochowskiej dowieziono do kościoła parafialnego w Chełmicy Dużej. Przed kościołem i w kościele oczekiwała duża grupa mieszkańców. Zobaczcie zdjęcia z powitania obrazu.

W sobotę (24 lutego 2024 roku) sympatycy Prawa i Sprawiedliwości wzięli udział w "Spotkaniu wolnych Polaków" zorganizowanym w sali Cechu Rzemiosł Różnych we Włocławku. Gościem specjalnym była poseł Elżbieta Witek, marszałek Sejmu RP poprzedniej kadencji z Prawa i Sprawiedliwości. Zobaczcie zdjęcia ze spotkania.

W sobotę, 24 lutego 2024 roku na boisku ze sztuczną nawierzchnią Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku rozegrano mecz sparingowy LTP Lubanie - Lubienianka Lubień Kujawski. Padły cztery gole. Zobaczcie zdjęcia z tego meczu.

W sobotę, 24 lutego 2024 roku w sali koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych zorganizowano konwencję wyborczą Nowej Lewicy Włocławek. Nie tylko został oficjalnie zaprezentowany kandydat na prezydenta Włocławka. Przedstawiono także kandydatów do rady miasta. Zobaczcie zdjęcia.

We Włocławku funkcjonują dwa miejskie targowiska oraz niedzielny pchli targ. Jedno z nich znajduje się przy ul. Kaliskiej we Włocławku drugie przy ul. Związków Zawodowych. W ostatnią sobotę lutego (24 lutego 2024 roku) odwiedziliśmy targowisko miejskie przy ulicy Kaliskiej we Włocławku, na którym pojawiły się pierwsze wiosenne kwiaty. Zobaczcie zdjęcia, ceny warzyw, owoców i innych produktów sprzedawanych przez lokalnych rolników oraz przedsiębiorców.

Lider Włocławek nie zagra w rundzie wiosennej w 4. lidze kujawsko-pomorskiej. Informację potwierdził prezes klubu Piotr Kwiatkowski.

W piątek (23 lutego 2024 roku) uczennice z III Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej biorące udział w Olimpiadzie "Zwolnieni z Teorii" zorganizowały w Przedszkolu Publicznym nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi we Włocławku warsztaty "Strefa Zagadek". Zobaczcie zdjęcia.