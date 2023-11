Prasówka 25.11.2023 Włocławek. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Włocławka

W piątek, 24 listopada 2023 roku, w Hali Mistrzów we Włocławku zorganizowano oficjalne ważenie zawodników Gali Krwawy Sport – walki na gołe pięści już, która odbędzie się w sobotę (25.11.2023) w Hali Mistrzów we Włocławku. Nie zabraknie znanych nazwisk. Zobaczcie zdjęcia z ważenia.

Stroiki świąteczne to piękna dekoracja stołu, komody czy kominka, która już teraz pojawia się w wielu domach. Boże Narodzenie już lada chwila, więc to dobry moment, żeby pomyśleć, jak ozdobimy dom na święta bożonarodzeniowymi wiankami. Wystarczy zaledwie kilka efektownych dekoracji i odrobina kreatywności, aby stworzyć w domu magiczny klimat. Podpowiadamy, jak świąteczny wieniec wybrać na Boże Narodzenie 2023.

Międzynarodowi studenci przebywający we Włocławku i uczący się pielęgniarstwa w Kujawskiej Szkole Wyższej wzięli udział w zajęciach w Skarbcu Fajansu Centrum Kultury "Browar B.". Zobaczcie zdjęcia z zajęć.

Po raz kolejny przygotowaliśmy dla Was zestawienie, które powstała na podstawie horoskopu. Jaki będzie najbliższy tydzień listopada 2023 (od poniedziałku 27 listopada)? Zobaczcie horoskop na kolejnych slajdach naszej galerii.

W piątek na terenie Kujawsko-Dobrzyńskiego Parku Etnograficznego w Kłóbce, gmina Lubień Kujawski otwarto oficjalnie nowy obiekt - odtworzony młyn wodny.

Oszuści znów zaatakowali we Włocławku. Telefonowali do mieszkanek Włocławka informując o rzekomym wypadku drogowym spowodowanym przez kogoś z rodziny. Jedna z kobiet uwierzyła oszustom i straciła oszczędności. Policja kolejny raz apeluje o ostrożność i przypomina, co zrobić w przypadku odebrania takiego telefonu.

Bombki choinkowe i modne ozdoby na choinkę to istotny element świątecznych dekoracji. Elegancko przystrojone świąteczne drzewko to jeden z najważniejszych symboli Bożego Narodzenia. Podpowiadamy, jak pięknie możemy ubrać iglaste drzewko, żeby prezentowało się wyjątkowo i stylowo. Zobaczcie w galerii, jakie bombki choinkowe i świąteczne ozdoby są w tym roku najmodniejsze.