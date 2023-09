Prasówka 26.09.2023 Włocławek. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Włocławka

W poniedziałek 25 września 2023 roku około godziny 20.30 na skrzyżowaniu ul. Wieniecka - Budowlanych we Włocławku zderzyły się dwa samochody osobowe marki Opel. Zobaczcie zdjęcia ze zdarzenia do którego doszło na osiedlu Zazamcze.

W niedzielę Włocławskie Stowarzyszenie Kolarstwa Górskiego zaprosiło na kolejną dawkę prawdziwego ścigania na lokalnej trasie XC we Włocławku. To druga już edycja imprezy przeznaczonej dla amatorów kolarstwa górskiego. Trasa wyścigu XC poprowadzona została podobnie jak rok wcześniej przez pagórkowaty las na osiedlu Zawiśle we Włocławku. Zobaczcie zdjęcia z wyścigu.