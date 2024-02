Prasówka 27.02.2024 Włocławek. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Włocławka

Zobacz, co gwiazdy szykują dla Ciebie! Sprawdź horoskop na wtorek 27 lutego 2024. Dowiedz się co Cię czeka. Zapytaliśmy o to Wróżkę Romę i okazuje się, że całkiem sporo.

W piątek 23 lutego 2024 roku grupa lekarzy z województwa kujawsko-pomorskiego, w tym również medycy z Włocławka, poleciała do Afryki, żeby nieść pomoc medyczną, leczyć i operować mieszkańców Etiopii. Spędzą tam tydzień, by ratować ludzkie życie.