Prasówka 27.05.2023 Włocławek. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Włocławka

Włocławscy policjanci zwracają się o pomoc w identyfikacji osób widocznych na zdjęciach. Wszyscy, którzy rozpoznają mężczyznę lub kobietę, bądź posiadają jakiekolwiek informacje o osobach mogących mieć związek z przywłaszczeniem artykułów drogeryjnych, proszeni są o kontakt osobisty lub telefoniczny z policjantami z Komendy Miejskiej Policji we Włocławku.

Pożar samochodu na osiedlu Południe we Włocławku. Zdjęcia.

W naszej galerii przedstawiamy oferty najdroższych, luksusowych domów na sprzedaż we Włocławku, według serwisu Otodom. Większość za ponad milion złotych. Zobaczcie oferty i zdjęcia.

W piątek, 26 maja 2023 roku w Starej Remizie przy ulicy Żabiej we Włocławku ogłoszone zostały wyniki konkursu plastycznego "Śródmieście na TAK". Konkurs był przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych z podziałem na dwie kategorie: klasy I-III oraz IV-VI. Łącznie, na konkurs wpłynęło 145 prac z 13 szkół podstawowych. Komisja Konkursowa postanowiła przyznać 6 nagród oraz 11 wyróżnień. Zobaczcie zdjęcia z rozdania nagród i wyróżnień.

Od początku roku 2023 przez Włocławek przepływają na barkach Wisłą ogromne ładunki. Takich transportów królową polskich rzek jeszcze nie było. Wszystkie komponenty służą do budowy inwestycji PKN Orlen w Płocku. Zobaczcie zdjęcia.

W skromnej oprawie rozpoczęły się juwenalia studentów Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku. Symboliczny klucz do bram Włocławka przekazali żakom przedstawiciele Urzędu Miasta. Zobaczcie zdjęcia.

Komedię romantyczną „Gorzko, gorzko!” kręcono w 2020 roku między innymi we Włocławku – w kościele pod wezwaniem Najświętszego Zbawiciela, Pałacu Bursztynowym i w jego okolicy. Początkowo premierę planowano na pierwszy kwartał 2021 roku, ale dwukrotnie ją przesunięto. Film pojawił się pod koniec kwietnia 2023 na jednym z serwisów internetowych. Gdzie można obejrzeć komedię, do której część scen kręcono we Włocławku?

Przemysław Frasunkiewicz zostaje przynajmniej do czerwca 2024 - rozwiewa wszystkie wątpliwości Anwil. We Włocławku ruszyły już intensywne prace nad budową jeszcze lepszej drużyny niż w minionym sezonie.