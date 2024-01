Prasówka 4.01.2024 Włocławek. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Włocławka

Gracze LOTTO mieli wiele powodów do świętowania w ostatnich 12 miesiącach. 2023 rok okazał się być bowiem hojny w wygrane. W Kujawsko-Pomorskiem padło 146 wygranych na sumę ponad 16 milionów złotych. Podajemy miasta, gdzie padły najwyższe wygrane, adresy kolektur oraz kwoty wygrane w poszczególnych grach LOTTO.

Blisko 600 skontrolowanych kierowców w powiecie radziejowskim. To efekty działań wymierzonych przeciwko pijanym użytkownikom dróg. Szczegóły akcji „Trzeźwy kierujący w Radziejowie i okolicy.

Do pożaru samochodu osobowego we Włocławku doszło w środę 3 stycznia 2024. Zobaczcie zdjęcia.

Wróżbita Adam zdradza, co czeka Cię w nowym roku. Według gwiazd i kart to ma być przełomowy rok. Zobacz, co gwiazdy szykują dla Ciebie.

2 stycznia 2024 roku ogłoszony został - jak co roku - otwarty konkurs ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2024 roku. W tym roku włocławski ratusz przeznaczył prawie 1 800 tysięcy złotych na dotacje, wyróżnienia, nagrody oraz stypendia dla włocławskich sportowców. Jak i do kiedy można składać wnioski? Szczegóły w artykule.