Prasówka 4.10.2023 Włocławek. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Włocławka

We wtorek w Centrum Organizacji Pozarządowych przy ulicy Żabiej we Włocławku zainaugurowało działalność Włocławskie Towarzystwo Genealogiczne. Zobaczcie, czym zajmują się pasjonaci poszukiwań przodków.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników we Włocławku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

W lutym 2023 roku po raz drugi lekarze i pielęgniarki z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku, ale również medycy z Bydgoszczy i Torunia polecieli do Afryki, by nieść pomoc osobom w potrzebie i ratować ludzkie życie. W sobotę (30.09) Okręgowa Izba Lekarska we Włocławku po raz pierwszy odznaczyła "Sercem Judyma" grupę lekarzy specjalistów którzy wzięli udział w tej misji. Zobaczcie zdjęcia ze spotkania i uroczystości.