Prasówka 6.08.2023 Włocławek. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Włocławka

W sobotę 5 sierpnia 2023 roku od godziny 16.00 do północy na kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Baruchowie odbył się piknik rodzinny. Na scenie pojawiły się m. in. zespoły Łzy i Master. Zobaczcie zdjęcia.

Do rozszczelnienia jednej z nitek rurociągu „Przyjaźń” doszło w miejscowości Sobiczewy w gminie Chodecz w powiecie włocławskim poinformowała Wojewódzka Straż Pożarna w Toruniu. Do akcji zadysponowano 11 zastępów. Sytuacja została opanowana. Przed godziną 23 trwało jeszcze pompowanie rozlewiska do cysterny. Zobaczcie zdjęcia.