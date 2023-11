Prasówka 6.11.2023 Włocławek. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Włocławka

Prasówka Włocławek 6.11: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Na Pchlim Targu we Włocławku przy alei Kazimierza Wielkiego ruch jak w każdą niedzielę. Sprzedawcy oferują dużo odzieży i innego towaru związanego z nadchodzącą zimą - kurtki, płaszcze, swetry, ale i koce, pościel. Zobaczcie na zdjęciach, co było do nabycia na Pchlim Targu w niedzielę, 5 listopada.