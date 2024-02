Prasówka 9.02.2024 Włocławek. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Włocławka

Coś nieistotnego jak ogrodowy Pałacyk i krótki pogodny utwór fortepianowy to: Tak brzmiało pytanie w kolejnym odcinku (nr 678) programu TVN "Milionerzy" (sezon 14). Jaka jest prawidłowa odpowiedź? Szczegóły poniżej

oppo pad neo to tablet, który dzięki oszałamiające...

galaxy tab s6 lite to twoje niezastąpione narzędzi...

galaxy tab s6 lite to twoje niezastąpione narzędzi...

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników we Włocławku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

](https://wloclawek.naszemiasto.pl/zapusty-2024-w-powiecie-radziejowskim-koza-w-dobrem-zdjecia/ar/c8p2-25946513) Tłusty czwartek, 8 lutego 2024, w Dobrem stał pod znakiem kolorowych przemarszów i karnawałowych przebierańców. To dzień, kiedy miejscowi celebrowali ostatnie dni karnawału, a tradycyjne chodzenie z kozą przyciągnęło tłumy. Wszystko to dzięki zaangażowaniu Stowarzyszenia Kujawioki od Dobrego, KGW Byczyna Kolonia i miejscowej placówki kultury."

W czwartek 8 lutego 2024 roku w LMK we Włocławku odbyła się Debata Oksfordzka. Był to finał projektu pt. "Wspólna przeszłość, kluczem do przyszłości", który po raz kolejny odbywa się w III Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej. W debacie uczestniczyli uczniowie z włocławskich szkół średnich. Zobaczcie zdjęcia

Na Kujawach od Tłustego Czwartku obowiązuje tradycja chodzenia z Kozą. Zobaczcie na zdjęciach, jak 8 lutego 2024 roku w Szatkach chodziła z Kozą grupa zapustna ze Świętosławia.