Prasówka 9.07.2023 Włocławek. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Włocławka

W drugą sobotę lipca na lotnisku w Kruszynie podczas Święta Powiatu Włocławskiego 2023, jedną z gwiazd imprezy był zespół MIG. Zobaczcie zdjęcia z koncertu zespołu, który do wspólnej zabawy porwał tłumy.

W Wiosce (gmina Skępe) odbyła się ogólnopolska inauguracja rządowego programu 800 plus. Do Wioski przyjechał premier Mateusz Morawiecki i Marlena Maląg, minister rodziny, pracy i polityki społecznej,

Tak było w drugą lipcową sobotę na popularnym targowisku przy ulicy Związków Zawodowych we Włocławku. Na straganach królują młode owoce i warzywa ale nie tylko. W piękna i słoneczną sobotę nie zabrakło kupujących, którzy w poszukiwaniu nie tylko warzyw i owoców od lokalnych rolników, odwiedzili ten popularny targ. Zobaczcie zdjęcia, sprawdźcie ceny.

Na Radzie Ministrów przyjęliśmy założenia do waloryzacji przyszłorocznych rent i emerytur. Waloryzacja jest przewidywana na poziomie 12,3 proc. Jej łączny koszt to ponad 43 mld zł – podała w połowie czerwca minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Wójt Gminy Baruchowo i Rada Gminy Baruchowo wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji w Baruchowie serdecznie zapraszają na Piknik Rodzinny, który odbędzie się w pierwszą sobotę sierpnia 2023. Poznaj plan imprezy oraz godziny koncertów gwiazd, które wystąpią.