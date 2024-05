Prasówka tygodniowa z 19.05.2024 we Włocławku. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Włocławka, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 12.05 a 18.05.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tak było na ostatniej imprezie w Venus Planet. Zobaczcie zdjęcia”?

Przegląd tygodnia: Włocławek, 19.05.2024. 12.05 - 18.05.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Tak było na ostatniej imprezie w Venus Planet. Zobaczcie zdjęcia Zobaczcie fotorelacje z imprezy w klubie Venus Planet w Konecku. 📢 Oto najmodniejszy bob wśród 50-latek. Ta fryzura skradła serca kobiet Bob to fryzura, która od lat cieszy się uznaniem kobiet. To uczesanie, które pasuje zarówno młodym dziewczynom jak i dojrzałym kobietom. To fryzura, która pasuje do wielu kształtów twarzy. Przygotowaliśmy dla Was kilka inspiracji. Ten bob skradł serca wielu kobiet na świcie. Zobaczcie kilka propozycji. 📢 Te banknoty straciły ważność w 2024 roku. Musisz je wymienić Pieniądze będące aktualnie w obiegu nie mają daty ważności. Znaczy to, że cały czas możemy nimi płacić. jest jednak kilka sytuacji, w których banknot przestaje być pełnoprawnym środkiem płatniczym. Chodzi między innymi o banknoty, które uległy uszkodzeniu. Zobaczcie, kiedy i jak wymienić pieniądze w 2024 roku.

Tygodniowa prasówka 19.05.2024: 12.05-18.05.2024 Włocławek: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników we Włocławku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tego nie wolno robić na działkach ROD. Taki jest regulamin. Zdjęcia Posiadanie działki działkowej wydaje się być synonimem wolności i prywatności, gdzie można odpoczywać i uprawiać własne rośliny z dala od miejskiego zgiełku. Jednak nawet w tych idyllicznych warunkach nie jesteśmy całkowicie wolni od przepisów i ograniczeń. Właściciele działek często nie są świadomi, że niektóre działania mogą skutkować karami. Ten artykuł ma na celu rzucić światło na najważniejsze zasady i ograniczenia, które obowiązują na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych (ROD).

📢 Za darmo na OLX. Najnowsze oferty z Włocławka - zdjęcia [maj 2024] Mieszkańcy Włocławka i okolic angażują się w zimowe porządki w swoich domach i mieszkaniach. Na popularnym portalu ogłoszeniowym OLX.pl oferują różnorodne przedmioty, w tym ubrania, książki, meble, zabawki i wiele innych. Warto zauważyć, że wiele z tych przedmiotów jest dostępnych za darmo. Przejrzyjcie, jakie rzeczy oferują mieszkańcy Włocławka i okolic, oraz sprawdźcie najnowsze oferty - maj 2024. 📢 Joan Collins kończy już 91 lat! Alexis z "Dynastii" - tak dziś wygląda. Zobaczcie zdjęcia Joan Collins, znana ze swojej roli jako Alexis w kultowym serialu "Dynastia", wciąż zachwyca swoim wyglądem i energią. Choć minęło wiele lat od czasu, gdy zagrała tę ikoniczną postać, wciąż pozostaje symbolem elegancji i wdzięku. 23 maja 2024 roku Joan Collins obchodzić będzie swoje 91. urodziny. Mimo podeszłego już wieku, nadal emanuje urodą i pewnością siebie.

📢 Tak mieszka Maria z "Sanatorium miłości 6". Oto dom i ogród królowej turnusu. Zobaczcie zdjęcia! Maria, przedsiębiorcza kobieta z Czarnowa, została królową turnusu "Sanatorium miłości 6". W programie emitowanym na antenie TVP 1 nie udało jej się znaleźć miłości swojego życia. Zyskała jednak sympatie widzów i pozostałych kuracjuszy. Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień Maria z "Sanatorium miłości 6". Tak wygląda jej dom oraz ogród. Mamy zdjęcia! 📢 Łowią ryby i chwalą się na Instagramie. Piękne kobiety podczas wędkowania. Zdjęcia Wędkarstwo, dawno uważane za domenę mężczyzn, przyciąga coraz więcej kobiet. Zobacz jakie okazy ryb łowią i jak chętnie dzielą się swoimi zdobyczami na Instagramie.

📢 Takie są najdziwniejsze, śmieszne nazwy wsi w powiecie włocławskim [lista] Oto dziwne, śmieszne nazwy miejscowości na terenie powiatu włocławskiego. Oto galeria z najdziwniejszymi nazwami wsi powiatu włocławskiego.

📢 Tatuaże dla kobiet na różne części ciała. Te wzory to HIT - zdjęcia z salonów z Kujawsko-Pomorskiego Wzrasta liczba kobiet decydujących się na tatuaż. Zobaczcie wzory tatuaży dla pań wykonane w Kujawsko-Pomorskiem. Są zarówno delikatne, jak i wyraziste prace, zrobione na różnych częściach ciała. 📢 Te dni będą wolne w nowym roku szkolnym 2024/25. Tyle wolnego będą mieć uczniowie Nowy rok szkolny rozpoczyna się 2 września 2024 roku i trwa do 31 sierpnia 2025 roku. Oczywiście w czasie roku szkolnego mamy sporo dni wolnych. W nowym roku szkolnym będziemy mieć 177 dni wolnych od nauki i 188 dni z lekcjami. Jak wypadają dni wolne w nowym roku szkolnym? Sprawdźcie. 📢 Targowisko przy ul. Kaliskiej we Włocławku - 18 maja 2024. Truskawki, czereśnie, nowalijki i kwiaty. Zdjęcia, ceny We Włocławku funkcjonują dwa miejskie targowiska oraz niedzielny pchli targ. Jedno z nich znajduje się przy ul. Kaliskiej we Włocławku drugie przy ul. Związków Zawodowych. Obydwa chętnie odwiedzane przez kupujących, szczególnie w dniach targowych. Jednak największy ruch panuje tu w soboty. W piękną i słoneczną sobotę (18 maja 2024 roku) na targowisku było dużo więcej stanowisk z truskawkami, czereśniami i kwiatami. Pojawiły się też borówki. Zobaczcie zdjęcia i ceny.

📢 Noc Muzeów 2024. Tłumy zwiedzających w ICF Skarbiec Fajansu we Włocławku. Zdjęcia, wideo W sobotę 18 maja odbywa się Europejska Noc Muzeów 2024. W ten jeden jest okazją, by bezpłatnie lub za niewielką opłatą zwiedzić muzea. Do nocnej akcji włączyło się także Interaktywne Centrum Fajansu - Skarbiec Fajansu Centrum Kultury „Browar B.” we Włocławku. Zobaczcie na zdjęciach, jak było w sobotę wieczorem w Skarbcu Fajansu.

📢 Bieg Południowy 2024 w Radziejowie. Zobaczcie zdjęcia W sobotę, 18 maja w Radziejowie odbyła się XX edycja Biegu Południowego. Rywalizację na 10 km ukończyło 92 zawodników. Trasa to jedna pętla w pełni asfaltowa. Start i meta na bieżni tartanowej stadionu miejskiego. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Wyniki, strzelcy 26. kolejki 5. ligi kujawsko-pomorskiej [18-19 maja 2024] Obsada sędziowska i wyniki meczów, strzelcy 26 kolejki 5. ligi kujawsko-pomorskiej w sezonie 2023/24, rozgrywanej w weekend 18-19 maja 2024 roku.

📢 Sprawdź co Cię czeka w najbliższym tygodniu - Horoskop. Wróżka Roma przepowiada Co będzie się działo w Twoim życiu w najbliższym czasie? Zapytaliśmy o to Wróżkę Romę i okazuje się, że całkiem sporo. Szczegóły sprawdź w naszej galerii.

