Prasówka Włocławek 12.08.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy we Włocławku nie minęło Cię nic ważnego

W czerwcu 2023 roku skrzyżowanie Kaliska - Broniewskiego - Prusa we Włocławku zostało zamknięte. Rozpoczęły się pierwsze prace związane z przebudową skrzyżowania i budową trasy średnicowej. Od środy (16 sierpnia) budowa drogi wkroczy w kolejny etap. Ulica Kruszyńska zostanie zamknięta. Zobaczcie zdjęcia.

Wędkarstwo to hobby przede wszystkim dla mężczyzn, ale coraz częściej to kobiety chwytają za wędki. Zobaczcie jakie ryby złowiły. Panie pochwaliły się tym na Instagramie.

W piątek, 11 sierpnia w Lubrańcu uroczyście otwarta została wyremontowana droga powiatowa 2913C Lubraniec – Kruszynek. Remont ponad 6-kilometrowegi odcinka drogi kosztował ponad 20,7 mln złotych. Zobaczcie zdjęcia z otwarcia.

Sukienki na wesele plus size zapewniają wygodę paniom o nieco pełniejszych kształtach, ukrywają mankamenty figury, a co najważniejsze, dają pewność siebie. Podpowiadamy, jak je dobrać w zależności od typu sylwetki, z czym łączyć i spośród czego wybierać, aby wyglądać modnie i stylowo. Zobacz też, jakie sukienki plus size noszą polskie gwiazdy, w tym Joanna Liszowska i Magdalena Stużyńska.

Jak co roku we Włocławku w czasie wakacji przeprowadzane są przeglądy i prace konserwatorskie na krytych pływalniach. Z tego powodu od 1 sierpnia 2023 roku nieczynny jest Międzyosiedlowy Basen Miejski przy ulicy Wysokiej. Sprawdziliśmy jak przebiegają prace na zamkniętym obiekcie. Zajrzeliśmy też tam gdzie "serce basenu" - na podbasenie. Zobaczcie zdjęcia.