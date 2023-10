Prasówka Włocławek 12.10.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy we Włocławku nie minęło Cię nic ważnego

Okładka której płyty zdobi zdjęcie zrobione na moment przed roztrzaskaniem gitary basowej o scenę? Tak brzmiało pytanie w kolejnym odcinku (nr 669) programu TVN "Milionerzy" (sezon 14). To specjalne wydanie teleturnieju, w którym można wywalczyć prawo gry o 2 miliony złotych. Jaka jest prawidłowa odpowiedź? Szczegóły poniżej

Co w czasie meczu robi streaker? Tak brzmiało pytanie w kolejnym odcinku (nr 669) programu TVN "Milionerzy" (sezon 14). To specjalne wydanie teleturnieju, w którym można wywalczyć prawo gry o 2 miliony złotych. Jaka jest prawidłowa odpowiedź? Szczegóły poniżej

Kim był ojciec Alfreda Nobla, Immanuel? Tak brzmiało pytanie w kolejnym odcinku (nr 669) programu TVN "Milionerzy" (sezon 14). To specjalne wydanie teleturnieju, w którym można wywalczyć prawo gry o 2 miliony złotych. Jaka jest prawidłowa odpowiedź? Szczegóły poniżej

Wyjątkowy i wszechstronny Tak wiele do zaoferowani...

Wyjątkowy i wszechstronny Tak wiele do zaoferowani...

Gdzie się przeważnie pierze pierze? Tak brzmiało pytanie w kolejnym odcinku (nr 669) programu TVN "Milionerzy" (sezon 14). To specjalne wydanie teleturnieju, w którym można wywalczyć prawo gry o 2 miliony złotych. Jaka jest prawidłowa odpowiedź? Szczegóły poniżej

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników we Włocławku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

W auli Wyższego Seminarium Duchownego przy ulicy Karnkowskiego we Włocławku odbyła się uroczystość wręczenia czeków z ósmej już edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych samorządowcom z terenu dawnych województw toruńskiego i włocławskiego. Zobaczcie zdjęcia z wydarzenia.

Sprawdź w naszej galerii, co będzie w Twoim życiu w najbliższym czasie. Zapytaliśmy o to Wróżkę Romę i okazuje się, że całkiem sporo.

Zobacz, co gwiazdy szykują dla Ciebie! Sprawdź horoskop na czwartek 12 października 2023. Dowiedz się co Cię czeka. Zapytaliśmy o to Wróżkę Romę i okazuje się, że całkiem sporo.