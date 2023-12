Prasówka Włocławek 12.12.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy we Włocławku nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 11.12, we Włocławku. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tragiczny wypadek w powiecie lipnowskim. Nie żyje 16-latka. Zdjęcia”?

Prasówka Włocławek 12.12: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Tragiczny wypadek w powiecie lipnowskim. Nie żyje 16-latka. Zdjęcia Do tragicznego wypadku doszło na drodze w Jastrzębiu w powiecie lipnowskim, w poniedziałek (11.12.2023), około godz. 18.10. Droga jest zablokowana.

📢 Wypadek na Kaliskiej we Włocławku. Zderzenie toyoty z fordem. Zdjęcia W poniedziałek 11 grudnia 2023 roku około godziny 17 przy ulicy Kaliskiej doszło do wypadku. Zderzenie samochodów osobowych marki toyota i ford. Zobaczcie zdjęcia 📢 Morderstwo we Włocławku. 26-letni Jakub D. został tymczasowo aresztowany. Zdjęcia, wideo W piątek, 8 grudnia 2023 roku 26-letni mieszkaniec Włocławka zgłosił się do Komendy Miejskiej Policji z informacją o śmierci kobiety. Ofiara to nauczycielka z przedszkola w Choceniu. Do zbrodni doszło na jednym z włocławskich osiedli. Podejrzany, który przyznał się do winy został tymczasowo aresztowany. Grozi mu dożywocie.

Prasówka 12.12 Włocławek: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników we Włocławku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Ryba po grecku, pierniki, ciasto marchewkowe - takie przepisy na święta polecają panie z KGW spod Włocławka. Zdjęcia Pierogi, barszcz z uszkami, karp w galarecie czy sałatka warzywna - te dania już na stałe zapisały się w tradycji wieczerzy wigilijnej. Jakie potrawy zagoszczą na naszych stołach podczas wigilii oraz w czasie świąt Bożego Narodzenia 2023?

📢 MPK we Włocławku testuje elektrycznego Solarisa. Jak elektryczne autobusy radzą sobie w czasie mrozów? Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne we Włocławku testuje nowego elektrycznego Solarisa. Po podpisaniu umowy w ramach programu Zielony Transport Publiczny na ulicach miast pojawi się 16 kolejnych elektryków. Obecnie w taborze MPK jest 16 elektrycznych autobusów marki Solaris i MAN. Jak pojazdy radzą sobie w czasie mrozów?

📢 Ubrania aktorki na wyciągnięcie ręki! Olga Bołądź sprzedaje swoje rzeczy. Najtańsze z nich można kupić już za 60 złotych Od spódniczek, poprzez koszule i buty, aż po sztuczne futro. Olga Bołądź założyła profil na Vinted, popularnej platformie służącej do sprzedaży oraz kupna ubrań. Wystawione przez aktorkę rzeczy mogą zaskoczyć cenami i jakością. Wśród nich znajdują się zarówno powszechnie znane sieciówki, jak i polskie marki.

📢 Suczka Japonka pomagała policjantom z Włocławka. Odeszła na wieczną służbę policyjnych czworonogów. Zdjęcia Japonka – dziewięcioletni owczarek belgijski - przez ponad osiem lat swojej służby pomagała policjantom z Włocławka w wykrywaniu materiałów wybuchowych. Suczka zachorowała na nowotwór i niestety nie udało się jej uratować. 📢 Nauczycielka z Włocławka potrzebuje „bliźniaka genetycznego”. Dyrekcja ZS nr 8 apeluje o pomoc Anna Kordyla jest samotną matką i nauczycielką pracującą w Zespole Szkół nr 8 we Włocławku. Kobieta choruje na rzadką chorobę – nocną napadową hemoglobinurię. By wrócić do zdrowia potrzebuje przeszczepu szpiku. Trwa poszukiwanie „bliźniaka genetycznego” dla pani Anny. Dyrekcja szkoły zachęca do zarejestrowania się w bazie dawców szpiku. 📢 Takie są najładniejsze wieńce świąteczne na drzwi i stół. Piękne dekoracje na Boże Narodzenie z kwiaciarni Wieniec świąteczny na Boże Narodzenie może mieć formę wiszącą np. nad kominek i na drzwi oraz stojącą, która ozdabia stół lub komodę. Zobacz w galerii najpiękniejsze wieńce świąteczne wykonane przez florystki z kwiaciarni.

📢 Kto nie powinien jeść majonezu? Tym osobom może zaszkodzić. Unikaj go przy tych schorzeniach nie tylko ze względu na cholesterol Majonez gości na naszych stołach zarówno od święta, jak i na co dzień. To ważny składnik sałatki jarzynowej czy dodatek do śledzi na wigilię. Mimo, że jest on smaczny to jednak bardzo kaloryczny. Niektóre osoby szczególnie powinny go unikać. Kto nie powinien jeść majonezu? Sprawdź, czy znajdujesz się w gronie tych osób.

📢 Wypadek na obwodnicy Radziejowa. Czołowe zderzenie busa z oplem. Zdjęcia Wypadek na obwodnicy Radziejowa. Po czołowym zderzeniu busa z autem osobowym, jedna osoba trafiła do szpitala. Okoliczności wypadku wyjaśniają radziejowscy policjanci. Szczegóły wypadku, zdjęcia. 📢 Świąteczny Jarmark 2023 w Czarnym Spichrzu we Włocławku. Zdjęcia, wideo Przed nami czas przygotowań do świąt Bożego Narodzenia. To również czas jarmarków oraz świątecznych kiermaszy, na które warto się wybrać, w poszukiwaniu oryginalnych gwiazdkowych prezentów wykonanych przez lokalnych artystów i twórców. Zobaczcie zdjęcia i wideo ze Świątecznego Jarmarku zorganizowanego przez Dobrzyńsko-Kujawskie Towarzystwo Kulturalne w Czarnym Spichrzu we Włocławku.

