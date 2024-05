Prasówka Włocławek 13.05.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy we Włocławku nie minęło Cię nic ważnego

W drugą niedzielę maja 2024 roku na Pchlim Targ we Włocławku przy alei Kazimierza Wielkiego i tym razem nie brakowało kupujących oraz sprzedających. Popularny bazar przyciąga kupujących nie tylko z Włocławka i ościennych powiatów. Od samego rana na "Pchełkę" przybywali amatorzy wiosennych kwiatów i krzewów oraz sadzonek, rzeczy używanych, odzieży i butów z wiosennych kolekcji, tanich warzyw, mebli do domu i ogrodu, niemieckiej chemii, rowerów i innych rzeczy tu dostępnych. Zobaczcie co można było kupić na Pchlim Targu.

