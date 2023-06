Prasówka Włocławek 13.06.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy we Włocławku nie minęło Cię nic ważnego

Kto gra solo na gitarze elektrycznej w utworze While My Guitar Weeps na płycie The Beatles zwanej Białym Albumem? Tak brzmiało pytanie w kolejnym odcinku (nr 617) programu TVN "Milionerzy" (sezon 13). Jaka jest prawidłowa odpowiedź? Szczegóły poniżej

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników we Włocławku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Która z rzek zaczyna swój bieg pod kaplicą św. Jana Nepomucena w Zawierciu? Tak brzmiało pytanie w kolejnym odcinku (nr 617) programu TVN "Milionerzy" (sezon 13). Jaka jest prawidłowa odpowiedź? Szczegóły poniżej

Pijany kierowca wjechał w baner informacyjny. Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Radziejowie zatrzymali kierowcę audi, który nie zapanował nad pojazdem, zjechał na pobocze i uderzył w tablicę informacyjną. Duży wpływ na to zdarzenie miał poziom alkoholu w organizmie kierowcy, który wydmuchał ponad trzy promile. Szczegóły, zdjęcia.

W czerwcu 2023 roku do Włocławka dotarły trzy ostatnie autobusy elektryczne MAN z jedenastu zamówionych przez MPK. Już wkrótce - po zarejestrowaniu i przystosowaniu do systemów funkcjonujących we włocławskim MPK – wyruszą na ulice miasta. Obecnie we Włocławku jest 16 elektrycznych autobusów. Miasto stara się o dofinansowanie na zakup kolejnych tego typu pojazdów.