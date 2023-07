Prasówka Włocławek 13.07.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy we Włocławku nie minęło Cię nic ważnego

Zobacz, co gwiazdy szykują dla Ciebie! Sprawdź horoskop na czwartek 13 lipca 2023. Dowiedz się co Cię czeka. Zapytaliśmy o to Wróżkę Romę i okazuje się, że całkiem sporo.

Który to synonim wyrażenia do imentu? Tak brzmiało pytanie w kolejnym odcinku (nr 635) programu TVN "Milionerzy" (sezon 13). Jaka jest prawidłowa odpowiedź? Szczegóły poniżej

Często zabieraliśmy naszych czytelników w podróż do minionych czasów. Niesamowitym jest móc zobaczyć dawne ulice, budynki, ludzi i wydarzenia miejskie we Włocławku. Były to archiwalne, często czarni-białe zdjęcia. Dzięki nowoczesnym technologiom możemy przyjrzeć się im raz jeszcze - tym razem w kolorze. Zdjęcia zyskują nowy blask i nową jakość. To pokolorowane archiwalne zdjęcia. Zobaczcie je w naszej galerii!

Juka ogrodowa to piękna roślina ozdobna. Latem zachwycają jej egzotyczne kwiaty, a zimą pozostają w ogrodzie zielone liście. Pomimo niezwykłej urody juka karolińska jest łatwa w uprawie. To roślina odporna na mróz, upał i słońce, znosi także suszę. Nie każdy wie, że jej kwiaty są nie tylko piękne, ale też jadalne. Sprawdź, jak uprawiać i pielęgnować juki w ogrodzie i co robić, żeby wspaniale kwitły.