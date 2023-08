Prasówka Włocławek 16.08.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy we Włocławku nie minęło Cię nic ważnego

We wtorek 15 sierpnia po południu nad jeziorem Czarnym doszło do wypadku. Ratownicy WOPR musieli udzielić pierwszej pomocy wyciągniętej z wody nastolatce.

We wtorek, 15 sierpnia, w Święto Wojska Polskiego na strzelnicy Polskiego Związku Łowieckiego na Ostrowach przy ulicy Leśnej we Włocławku Jednostka Strzelecka 4051 zorganizowała Piknik Militarny dla mieszkańców Włocławka. Była to okazja, by zapoznać się z bronią i sprzętem włocławskich strzelców. Zobaczcie zdjęcia.