Prasówka Włocławek 16.11.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy we Włocławku nie minęło Cię nic ważnego

W środę, 15 listopada 2023 roku, w Hali Mistrzów we Włocławku Anwil Włocławek pokonał szkocki zespół Caledonia Gladiators 93:72 w ramach 5. kolejki FIBA Europe Cup. Zobaczcie zdjęcia kibiców i cheerleaderek.

Piąta w historii główna wygrana w Ekspres Losach padła we Włocławku. To nowa odmiana gier w Lotto. Tutaj nie czekasz na wynik, bo masz go od razu. W tym roku w grach Lotto w Kujawsko-Pomorskiem mamy już 133 wygrane na ponad 14 milionów złotych. Ile tym razem wygrał szczęśliwiec? Gdzie? Szczegóły w artykule poniżej.

Tak było na targowisku na placu przy Brzeskiej w Radziejowie w trzecią środę listopada 2023 roku. Zobaczcie zdjęcia z targowiska, poznajcie ceny.

Mieszkańcy Włocławka i powiatu włocławskiego robią letnie porządki w swoich domach i mieszkaniach. Na portalu ogłoszeniowym OLX.pl wystawiają ubrania, książki, meble, zabawki, a także wiele innych rzeczy. Sporo z nich można dostać za darmo. Zobaczcie jakie rzeczy oddają mieszkańcy Włocławka i okolic. Sprawdźcie najnowsze oferty z listopada 2023 roku.