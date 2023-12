Prasówka Włocławek 16.12.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy we Włocławku nie minęło Cię nic ważnego

Do ogarniania. Do rysowania. Do zakochania. Nie ma...

Co będzie się działo w Twoim miłosnym życiu w najbliższym czasie? Zapytaliśmy o to Wróżkę Romę i okazuje się, że całkiem sporo. Szczegóły sprawdź w naszej galerii.

Horoskop chiński cieszy się dużym powodzeniem wśród osób, które wierzą, w takie przepowiednie. 2024 to będzie rok Drewnianego Smoka. Co to oznacza? Sprawdź, co cię czeka w nadchodzącym roku. Będzie się działo bardzo dużo.

To już ostatnie spotkanie w 2023 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej we Włocławku z cyklu "Czytelnicze oblicze" podczas którego odbyła się promocja najnowszej książki Amadeusza Majtki „Lista Szparkowskiego, czyli szwedzka układanka”. Zobaczcie zdjęcia ze spotkania.

W środę (13.12.2023) z okazji Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami na scenie Teatru Impresaryjnego im. W. Gniazdowskiego we Włocławku w przygotowanych z tej okazji przedstawieniach wystąpili uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy Zespołu Szkół nr 3 we Włocławku. Tegoroczne obchody odbyły się pod hasłem "Dobre maniery łamią bariery" Zobaczcie zdjęcia z tego wydarzenia.