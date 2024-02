Prasówka Włocławek 17.02.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy we Włocławku nie minęło Cię nic ważnego

Co będzie się działo w Twoim miłosnym życiu w najbliższym czasie? Zapytaliśmy o to Wróżkę Romę i okazuje się, że całkiem sporo. Szczegóły sprawdź w naszej galerii.

We Włocławku i okolicy planowana jest kolejna odsłona Ogólnopolskiego Strajku Rolników. Organizatorzy protestu planują blokowanie węzłów autostradowych i przyjazd ciągników przez Włocławek. Uczestnicy protestu planują przejazd ciągnikami wzdłuż trasy: al. Chopina, ul. Okrzei, ul. Toruńska aż do zakładów azotowych Anwil SA. Spowolnienie ruchu może również wystąpić na osiedlu Południe. Utrudnienia w ruchu mogą potrwać w godzinach 12.-18.

Fotorelacja z imprezy w klubie Rozkosz przy ul. Starodębskiej 3 we Włocławku.

Odkryj najbardziej zapierające dech w piersiach kreacje, które królowały na balach studniówkowych szkół z Włocławka. Piękne maturzystki przyciągały wszystkie spojrzenia swoimi niepowtarzalnymi sukienkami. Zobaczcie piękne kobiety na Studniówce 2024 Zespołu Szkół Ekonomicznych we Włocławku. Zdjęcia.

Długi lokatorów mieszkań socjalnych i komunalnych we Włocławku na koniec 2023 roku wyniosły ponad 80 milionów złotych. To więcej, niż w poprzednich latach! Zadłużone są także lokale użytkowe i garaże. Część dłużników wpisywana jest do Krajowego Rejestru Długów. Sprawdziliśmy, też ile wynosiły długi lokatorów i najemców lokali użytkowych na koniec września i listopada 2023 roku.

W piątek, 16 lutego 2024 roku w auli Państwowej Akademii Nauk Stosowanych przy ul. Energetyków we Włocławku zorganizowano konferencję pod hasłem "Stosuj profilaktykę i wygraj z rakiem". Organizatorami akcji byli: Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy, wojewódzki konsultant w dziedzinie epidemiologii dla województwa kujawsko-pomorskiego i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku. Zobaczcie zdjęcia ze spotkania.