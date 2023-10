Prasówka Włocławek 18.10.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy we Włocławku nie minęło Cię nic ważnego

W roku szkolnym 2023/2024 Szkoła Podstawowa nr 5 przy ulicy Wienieckiej we Włocławku obchodzi jubileusz 50-lecia istnienia. Z tej okazji przygotowano we wtorek koncert dedykowany byłym nauczycielom i pracownikom obsługi placówki. Zobaczcie, jak przebiegał koncert.

We wtorek odbył się otwarty trening koszykarzy Anwilu Włocławek przed pierwszym meczem FIBA Europe Cup w sezonie 2023/24, który rozpocznie się w środę 18 października o godzinie 19 w Hali Mistrzów we Włocławku. Zobaczcie zdjęcia z otwartego treningu koszykarzy.

Na drodze w Leniach Wielkich (gmina Dobrzyń nad Wisłą) doszło do wypadku. Potrącony rowerzysta został z poważnymi obrażeniami zabrany do szpitala.

Od przekazania symbolicznego klucza do bram miasta i przemarszu rozpoczęły się dwudniowe Senioralia, czyli święto włocławskich seniorów. Przedstawiciele klubów seniora, domów pomocy społecznej i innych instytucji przeszli korowodem z placu Wolności do Centrum Kultury "Browar B.", by wspólnie uczestniczyć w imprezie. Zobaczcie zdjęcia.

Policyjni wywiadowcy z KMP Włocławek, widząc niespokojne zachowanie mężczyzn jadących renault, postanowili przeprowadzić kontrolę drogową na Zazamczu. Okazało się, że intuicja ich nie zawiodła, znaleźli bowiem w pojeździe 40 gramów marihuany. Policjanci ustalili, że należy ona do 25-letniego pasażera, który teraz musi liczyć się karą do 3 lat pozbawienia wolności.

W niedzielę 15 października 2023 roku trwały wybory parlamentarne. Wybieraliśmy posłów i senatorów na kolejną kadencję. W wyborach do Sejmu we Włocławku przewagę zdobyła Koalicja Obywatelska. Na drugim miejscu znalazło się Prawo i Sprawiedliwość. Trzecie miejsce na podium należy do Nowej Lewicy. Sprawdziliśmy, jak – w wyborach do Sejmu - głosowali włocławianie.