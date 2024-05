Prasówka Włocławek 20.05.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy we Włocławku nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 19.05, we Włocławku. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tak było na Pchlim Targu 19 maja 2024 - kwiaty, ubrania, meble, starocie i nie tylko. Są już czereśnie. Zdjęcia, ceny”?

Prasówka Włocławek 20.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Tak było na Pchlim Targu 19 maja 2024 - kwiaty, ubrania, meble, starocie i nie tylko. Są już czereśnie. Zdjęcia, ceny W trzecią niedzielę maja 2024 roku na Pchlim Targ we Włocławku przy alei Kazimierza Wielkiego i tym razem nie brakowało kupujących oraz sprzedających. Popularny bazar przyciąga kupujących nie tylko z Włocławka i ościennych powiatów. Od samego rana na "Pchełkę" przybywali amatorzy wiosennych kwiatów i krzewów oraz sadzonek, odzieży i butów, mebli do domu i ogrodu, niemieckiej chemii czy tak zwanych staroci. Zobaczcie na zdjęciach, co oferowano w niedzielę na Pchlim Targu.

📢 Sprawdź co Cię czeka w najbliższym tygodniu - Horoskop. Wróżka Roma przepowiada Zobacz, co gwiazdy szykują dla Ciebie! Sprawdź horoskop na najbliższe dni maja. Dowiedz się co Cię czeka. Zapytaliśmy o to Wróżkę Romę i okazuje się, że całkiem sporo.

📢 Kujawiak Lumac Kowal po trzech latach znów w 4. lidze kujawsko-pomorskiej. Wygrana z Wisłą Dobrzyń 4:1 - zdjęcia Na 4. kolejki przed zakończeniem sezonu Kujawiak Lumac Kowal zagwarantował sobie awans do 4. ligi kujawsko-pomorskiej. W sobotę w meczu na szczycie 26. kolejki 5. ligi drugiej grupy kujawsko-pomorskiej pokonał wicelidera Wisłę Dobrzyń 4:1. Fotorelacja.

Prasówka 20.05 Włocławek: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników we Włocławku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Noc Muzeów 2024. Można było zwiedzić Wyższe Seminarium Duchowne we Włocławku. Zdjęcia, wideo W sobotę 18 maja odbywa się Europejska Noc Muzeów 2024. W ten jeden jest okazją, by bezpłatnie lub za niewielką opłatą zwiedzić muzea. Do nocnej akcji włączyło się także Wyższe Seminarium Duchowne we Włocławku. Zobaczcie zdjęcia i wideo z nocnego zwiedzania.

📢 Zebra Triathlon Chełmica 2024 - zawody w gminie Fabianki. Zdjęcia, wideo W niedzielę, 19 maja 2024 roku na stadionie i jeziorze Chełmica w gminie Fabianki zorganizowano Charytatywne Zawody Triathlonowe

Zebra Triathlon Chełmica. Na starcie obecni byli zawodnicy głównie z Włocławka, ale i innych miast. Zobaczcie na zdjęciach, jak przebiegały zawody na dystansie 1/8 Ironmana. 📢 Majówka z Auto Club Kujawy 2024 w Bobrownikach. Zdjęcia W sobotę po południu, 18 maja 2024 roku pod ruinami zamku w Bobrownikach zorganizowano Majówkę z Auto Club Kujawy. Przyjechali właściciele m.in. mustangów, audi i BMW. Zobaczcie zdjęcia z imprezy motoryzacyjnej. 📢 Koncert Urszuli Dudziak z okazji 10-lecia CK "Browar B." we Włocławku. Zdjęcia, wideo W sobotni wieczór (18 maja 2024 roku) w Centrum Kultury "Browar B." we Włocławku z okazji jubileuszu 10-lecia istnienia placówki odbył się wyjątkowy koncert. Na scenie dla zgromadzonej publiczności zaśpiewała polska piosenkarka jazzowa, kompozytorka i autorka tekstów Urszula Dudziak oraz Mika Urbaniak i Victor Davis. Zobaczcie zdjęcia i wideo.

📢 Noc Muzeów 2024. Tłumy zwiedzających w ICF Skarbiec Fajansu we Włocławku. Zdjęcia, wideo W sobotę 18 maja odbywa się Europejska Noc Muzeów 2024. W ten jeden jest okazją, by bezpłatnie lub za niewielką opłatą zwiedzić muzea. Do nocnej akcji włączyło się także Interaktywne Centrum Fajansu - Skarbiec Fajansu Centrum Kultury „Browar B.” we Włocławku. Zobaczcie na zdjęciach, jak było w sobotę wieczorem w Skarbcu Fajansu. 📢 Bieg Południowy 2024 w Radziejowie. Zobaczcie zdjęcia W sobotę, 18 maja w Radziejowie odbyła się XX edycja Biegu Południowego. Rywalizację na 10 km ukończyło 92 zawodników. Trasa to jedna pętla w pełni asfaltowa. Start i meta na bieżni tartanowej stadionu miejskiego. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Noc Muzeów 2024 we Włocławku. Zdjęcia, wideo W sobotę, 18 maja 2024 roku mieszkańcy Włocławka mieli okazję zwiedzić placówki muzealne o nietypowej porze. Zobaczcie na zdjęciach, jak przebiegała Noc Muzeów 2024.

