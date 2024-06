Prasówka Włocławek 21.06.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy we Włocławku nie minęło Cię nic ważnego

We wtorek, 18 czerwca 2024 roku do I Liceum Ogólnokształcącego im. Ziemi Kujawskiej zjechali absolwenci tej szkoły z rocznika 1964. Zobaczcie zdjęcia z wydarzenia.

Rejestracja do szkół ponadpodstawowych we Włocławku zakończyła się w piątek 14 czerwca 2024. Teraz ósmoklasiści czekają na wyniki, by dowiedzieć się czy dostali się do wymarzonej szkoły. Sprawdziliśmy, jakim zainteresowaniem cieszą się włocławskie technika i które z nich są najbardziej popularne wśród absolwentów szkół podstawowych w 2024 roku.

Koncerty gwiazd disco polo cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Imprezy, podczas których występują Sławomir, Zenek Martyniuk, Boys i inni wykonawcy, przyciągają tłumy. Jakie stawki za występ mają najpopularniejsze zespoły disco polo? Sprawdź aktualne ceny.

W czwartek, 20 czerwca 2024 roku, trzynastu uczniów szkół podstawowych i średnich we Włocławku otrzymało stypendia prezydenta Włocławka. Zobaczcie zdjęcia z uroczystości.