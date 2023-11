Prasówka Włocławek 21.11.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy we Włocławku nie minęło Cię nic ważnego

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników we Włocławku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Przy ulicy Toruńskiej we Włocławku trwa budowa bloków socjalnych. W jednym bloku ma znaleźć się co najmniej 40 mieszkań. W grudniu 2023 roku pierwszy z bloków powinien być w stanie surowym zamkniętym. Miasto czeka na dofinansowanie do budowy drugiego bloku. Zobaczcie zdjęcia z inwestycji.

Kujawsko-Pomorski Park Etnograficzny w Kłóbce w powiecie włocławskim dostępna jest nowa atrakcja - zrekonstruowano XIX-wieczny młyn wodny. Młyn uruchomiono w sobotę 18 listopada 2023 roku. Zabytkowy młyn został odrestaurowany z zachowaniem oryginalnych fundamentów i piwnic. Młyn działa tak, jak w 1920 roku!

To był niezwykły bo "wąsaty" ParkRun we Włocławku. Alejkami parku na Słodowie pobiegli i pomaszerowali uczestnicy przyozdobieni w najróżniejsze: prawdziwe, nieprawdziwe, namalowane lub przyklejone, wymyślne wąsy. Wszystko po to, by wspomóc ogólnoświatową akcję wspierającą profilaktykę raka jąder i prostaty. Zobaczcie zdjęcia i wideo.

W sobotę (18.11.2023) trzynaście zespołów folklorystycznych wystąpiło w Centrum Kultury "Browar B." podczas 11. Ogólnopolskiego Festiwalu Zespołów Folklorystycznych "O kujawski wianek". Do Włocławka zjechały grupy z całej Polski. Zobaczcie, jak wyglądały występy podczas tego wydarzenia.