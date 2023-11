Prasówka Włocławek 23.11.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy we Włocławku nie minęło Cię nic ważnego

W środę, 22 listopada 2023 roku, w Hali Mistrzów we Włocławku Anwil Włocławek zmierzył się z rumuńskim zespołem BC CSU Sibiu w ramach 6. i ostatniej kolejki FIBA Europe Cup w sezonie 2023/24. Zobaczcie zdjęcia kibiców i występów cheerleaderek.

W środę, 22 listopada 2023 roku, w Hali Mistrzów we Włocławku Anwil Włocławek zmierzył się z rumuńskim zespołem BC CSU Sibiu w ramach 6. i ostatniej kolejki FIBA Europe Cup. To był ostatni mecz włocławian w sezonie 2023/24. Zobaczcie zdjęcia z meczu.

Zapnij pasy i leć do świata innowacji Potęga mocy ...

Galaxy Tab S6 Lite to Twoje niezastąpione narzędzi...

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników we Włocławku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

To była pierwsza po dłuższym czasie impreza w klubie przy Łegskiej 28 we Włocławku. Zobaczcie, jak było w sobotę w Loft Music Club we Włocławku po remoncie.

Służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo szkoliły się w zakresie poszukiwania osób zaginionych w lesie i w rejonie akwenów. Szkolenie w regionie włocławskim miało na celu nie tylko usprawnienie procedur w razie akcji poszukiwawczej, ale przede wszystkim pozwoliło wzmocnić współpracę pomiędzy policjantami, grupami ratowniczo - poszukiwawczymi i nadleśnictwem. Zobaczcie zdjęcia.

Czteroletni chłopiec spędził ponad cztery godziny zamknięty w szkolnym autobusie. Jechał z opiekunką do szkoły. - Nie mam wytłumaczenia – mówi Janusz Graczyk, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bądkowie.