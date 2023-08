Prasówka Włocławek 24.08.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy we Włocławku nie minęło Cię nic ważnego

W środę, 23 sierpnia 2023 roku, przed godziną 13 na skrzyżowaniu ulic Papieżka - Zielna we Włocławku doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Pojazdami podróżowało 9 osób, w tym 4 dzieci. Szczegóły, zdjęcia.

