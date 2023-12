Prasówka Włocławek 24.12.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy we Włocławku nie minęło Cię nic ważnego

Do ogarniania. Do rysowania. Do zakochania. Nie ma...

Naruszenie sądowego zakazu i uniknięcie kontroli drogowej może skutkować pozbawieniem wolności do 5 lat dla mężczyzny, który nie zastosował się do nakazu zatrzymania, próbując uciec przed policjantami z KMP we Włocławku. Spowodował kolizję z policyjnym radiowozem. Śledczy ustalili, że 25-latek poruszał się wbrew sądowemu zakazowi. Szczegóły policyjnego pościgu, nie tylko ulicami Włocławka.

Jakimi pieniędzmi płaciliśmy jeszcze dwadzieścia, trzydzieści lat temu? Ciekawą wystawę m.in. banknotów i monet przygotowano w Zbiorach Sztuki przy ulicy Zamczej we Włocławku. Zobaczcie na zdjęciach, jak prezentują się eksponaty.

We Włocławku funkcjonują dwa miejskie targowiska oraz niedzielny pchli targ. Jedno z nich znajduje się przy ul. Kaliskiej we Włocławku drugie przy ul. Związków Zawodowych. W ostatnią sobotę przed Bożym Narodzeniem (23.12.2023) odwiedziliśmy targowisko miejskie przy ulicy Kaliskiej we Włocławku. Tego dnia kupujących i sprzedających było o wiele mniej niż tydzień wcześniej. Zimny wiatr i padający śnieg również nie nastrajały do długich zakupów. Zobaczcie zdjęcia, ceny warzyw, owoców i innych produktów sprzedawanych przez lokalnych rolników i przedsiębiorców.