Prasówka Włocławek 25.01.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy we Włocławku nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 24.01, we Włocławku. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Targowisko w Radziejowie. Worek czerstwego pieczywa, pasztetowa - zdjęcia, ceny [24 stycznia 2024]”?

Prasówka Włocławek 25.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Targowisko w Radziejowie. Worek czerstwego pieczywa, pasztetowa - zdjęcia, ceny [24 stycznia 2024] Mimo niekorzystnych warunków atmosferycznych, tradycyjny targ w Radziejowie nie przestaje przyciągać kupujących. Sprawdź, co można było nabyć na ostatnim targu i jak kształtowały się ceny. Tak było na targowisku na placu przy Brzeskiej w Radziejowie w czwartą środę 2024 roku. Zobaczcie zdjęcia z targowiska, poznajcie ceny.

📢 Który król Polski w młodości był portretowany przez Rubensa a od Galileusza dostał teleskop? Tak brzmiało pytanie w kolejnym odcinku (nr 668) programu TVN "Milionerzy" (sezon 14). Który król Polski w młodości był portretowany przez Rubensa a od Galileusza dostał teleskop? To specjalne wydanie teleturnieju, w którym można prawo gry o 2 miliony złotych. Jaka jest prawidłowa odpowiedź? Szczegóły poniżej

📢 Imperium osmańskim dywan kierowany zazwyczaj przez Wielkiego wezyra to: Tak brzmiało pytanie w kolejnym odcinku (nr 668) programu TVN "Milionerzy" (sezon 14). Imperium osmańskim dywan kierowany zazwyczaj przez Wielkiego wezyra to: To specjalne wydanie teleturnieju, w którym można wygrać prawo gry o 2 miliony złotych. Jaka jest prawidłowa odpowiedź? Szczegóły poniżej

Prasówka 25.01 Włocławek: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników we Włocławku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Skład staropolskiego sosu szarego zwykle wchodzą pokruszone Tak brzmiało pytanie w kolejnym odcinku (nr 668) programu TVN "Milionerzy" (sezon 14). Skład staropolskiego sosu szarego zwykle wchodzą pokruszone: To specjalne wydanie teleturnieju, w którym można wygrać prawo gry o 2 miliony złotych. Jaka jest prawidłowa odpowiedź? Szczegóły poniżej

📢 Aktualne oferty pracy we Włocławku i powiecie włocławskim. Styczeń 2024 W poszukiwaniu nowej pracy, kluczowe jest nie tylko odpowiednie przygotowanie CV i listu motywacyjnego, ale także umiejętność prezentacji swoich atutów podczas rozmowy kwalifikacyjnej. W tym artykule podpowiemy, jak skutecznie szukać pracy w Włocławku i powiecie włocławskim, a także przedstawimy najnowsze oferty pracy. 📢 Nowy park kieszonkowy przy ulicy Zapiecek we Włocławku już gotowy. Zdjęcia To już drugi taki obiekt we Włocławku - przy ulicy Zapiecek, w strefie rewitalizacji śródmieścia, powstał kolejny park kieszonkowy. Nowy skwerek mieści się niedaleko pierwszego parku kieszonkowego przy ulicy Brzeskiej. Zobaczcie na zdjęciach, jak wygląda miejski zieleniec. 📢 Studniówka 2024 Włocławek. Próba poloneza Zespołu Szkół Samochodowych. Zdjęcia, wideo Jak każdego roku w styczniu i lutym organizowane są studniówki, czyli bale przygotowywane na sto dni przed maturą. W weekend 27-28 stycznia 2024 roku odbędą się kolejne studniówki szkół z Włocławka. Zobaczcie jak do tego wydarzeni przygotowują się uczniowie ostatnich klas Zespołu Szkół Samochodowych. Zdjęcia, wideo.

📢 WOŚP 2024 Włocławek. Program finału, najciekawsze licytacje 32. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Już w niedzielę, 28 stycznia 2024 roku 32. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zaplanowano wiele wydarzeń we Włocławku, m.in. pod Halą Mistrzów, na bulwarach i nad jeziorem Czarnym. Część imprez i wydarzeń, na których zbierane są pieniądze do puszek WOŚP, już się odbyły, m.in. w II LO im. M. Kopernika i Zespole Szkół Samochodowych we Włocławku. Zdjęcia z tych imprez znaleźć można naszej galerii foto. Ponadto można wylicytować mnóstwo przedmiotów - aukcje internetowe wciąż trwają.

📢 Kamienica przy ul. Maślanej we Włocławku przejdzie remont. Powstaną tu mieszkania w standardzie „pod klucz”. Zdjęcia W 2024 roku kamienica przy ul. Maślanej 4/6 we Włocławku, zostanie przebudowana. Powstanie w niej kilkanaście mieszkań komunalnych w standardzie „pod klucz” i jeden lokal użytkowy. Zadanie wpisano do planu budżetowego miasta na ten rok. W 2023 roku miasto pozyskało na ten cel blisko 7,5 miliona złotych dofinansowania. Wkrótce ma zostać ogłoszony przetarg na to zadanie.

📢 Drzewo uszkodziło samochód dostawczy na ul. Lipnowskiej we Włocławku Na ul. Lipnowskiej we Włocławku doszło do niecodziennego zdarzenia. Drzewo spadło na jezdnię, uszkadzając samochód dostawczy. Na szczęście, mimo tych okoliczności, nikt nie odniósł obrażeń. 📢 Koncert uczniów LZK "Muzyczne serca Włocławka" w klubie "Zazamcze". Zdjęcia, wideo W sobotę w 20 stycznia 2024 roku grupa uczniów z I Liceum Ogólnokształcącego im. Ziemi Kujawskiej we Włocławku biorących udział w olimpiadzie "Zwolnieni z Teorii" zorganizowała koncert w ramach projektu "Musical Hearts". W klubie "Zazamcze" CK "Browar B." przy ul. Toruńskiej uczniowie wykonali znane, polskie utwory. Zobaczcie zdjęcia i wideo. 📢 Policjanci z Włocławka zatrzymali 39-latka poszukiwanego listami gończymi. Trafił już do zakładu karnego Kryminalni z Włocławka zatrzymali w Poznaniu 39-latka poszukiwanego listami gończymi. Dokumenty wystawione zostały przez sąd w związku z popełnionymi przez mężczyznę kradzieżami. 39-letni mieszkaniec powiatu włocławskiego trafił na najbliższe miesiące do zakładu karnego, żeby odbyć zasądzone kary za dokonane wcześniej kradzieże.

📢 Agnieszka Grochowska w prostej, ale powalającej kreacji. Dorota Segda podkreśla talię. Zobacz stylizacje z premiery filmu „Kos” We wtorek (23 stycznia) odbyła się prapremiera filmu „Kos”. Na projekcji pojawiło się wiele znanych twarzy, w tym gwiazd produkcji. Do zdjęć pozowały między innymi Agnieszka Grochowska i Dorota Segda. Zarówno one, jak i wiele innych celebrytek na tę okazję wybrało czerń. Zobacz, jak się prezentowały.

📢 Mistrzostwa Włocławka SZS 2024 w siatkówce dziewcząt. Mecz LZK - "Budowlanka". Zdjęcia Rozpoczęły się Mistrzostwa Włocławka Szkolnego Związku Sportowego w siatkówce. Rozgrywki potrwają do 7 lutego. Zobaczcie zdjęcia z meczu drużyn dziewczęcych LZK i Zespołu Szkół Budowlanych.

