Prasówka Włocławek 25.03.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy we Włocławku nie minęło Cię nic ważnego

Co będzie się działo w Twoim życiu w najbliższym czasie? Zapytaliśmy o to Wróżkę Romę i okazuje się, że całkiem sporo. Szczegóły sprawdź w naszej galerii.

W sobotę w hali OSiR rozegrano rewanżowe spotkania I rundy play off w 21. edycji WLKA Włocławek. Poznaliśmy półfinalistów rozgrywek w sezonie 2023/24. Stratę aż 22 punktów z pierwszego spotkania odrobił Basket Kujawiak Kruszyn i zagra o finał WLKA. W trzech pozostałych meczach triumfowały zespoły, które wygrały też pierwsze mecze. Pierwsze spotkania o finał WLKA zaplanowano 7 kwietnia.

W Niedzielę Palmową, 24 marca 2024 roku chłodna aura nie zniechęciła klientów Pchlego Targu we Włocławku przy alei Kazimierza Wielkiego. Poszukujący świątecznych dekoracji, wiosennych kwiatów i krzewów, rzeczy używanych, odzieży i butów z nowych kolekcji, tanich warzyw, mebli do domu i ogrodu, niemieckiej chemii oraz rowerów przybyli na to popularne targowisko. Zobaczcie zdjęcia.