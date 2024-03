Prasówka Włocławek 26.03.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy we Włocławku nie minęło Cię nic ważnego

Krystian Wiśniewski, przewodniczący Samorządu Studenckiego PANS we Włocławku, dołączył do Prezydium Forum ANS. Decyzja została podjęta na jubileuszowym XL Zjeździe Forum Akademii Nauk Stosowanych w Tarnobrzegu (21-24 marca 2024). Zobaczcie zdjęcia

Do ogarniania. Do rysowania. Do zakochania. Nie ma...

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników we Włocławku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

W poniedziałek, 25 marca 2024 roku we Włocławku podsumowano zbiórkę finansową 32. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Znów padł rekord. Wyniki ogłoszono we Włocławskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu.

W niedzielę 7 kwietnia 2024 roku odbędą się wybory samorządowe. Wybierzemy nowe władze samorządowe, w tym także prezydentów miast. Kto chce rządzić Włocławkiem przez kolejne lata? Prezentujemy szóstkę kandydatów, która walczyć będzie o fotel prezydenta Włocławka.

W powiecie radziejowskim doszło do niebezpiecznego zdarzenia drogowego. Kierujący toyotą, 51-letni mężczyzna, stracił kontrolę nad pojazdem, co doprowadziło do zjechania do rowu i uderzenia w przepust. Szczegóły, zdjęcia.

W Niedzielę palmową 24 marca 2024 roku, która inauguruje wielki tydzień przed Wielkanocą, zgodnie z chrześcijańską tradycją w obu radziejowskich parafiach odbywa się poświęcenie świątecznych palm wraz z procesjami. Zobaczcie zdjęcia.