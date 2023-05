Prasówka Włocławek 26.05.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy we Włocławku nie minęło Cię nic ważnego

W naszej galerii przedstawiamy najnowsze ostrzeżenia GIS. Sprawdź. Główny Inspektorat Sanitarny wydał na swojej stronie internetowej kolejne komunikaty dotyczące wycofania z obrotu niektórych produktów ze sklepów. Jeśli masz je w swoim domu, to zwróć do sklepu. Niektóre towary nie nadają się do spożycia.

W weekend, 27- 28 maja 2023 roku na mieszkańców Włocławka i okolic czeka wiele atrakcyjnych imprez i wydarzeń kulturalnych. Przestawiamy ich wykaz, terminy i godziny rozpoczęcia. Zobaczcie na zdjęciach, co się będzie działo i kto wystąpi we Włocławku i okolicy.

Na kilku drzewach na osiedlu Południe we Włocławku pojawiły się namalowane pomarańczową farbą numery. Oznaczenia zaniepokoiły mieszkańców. Obawiają się, że drzewa rosnące przy skrzyżowaniu ul. Długiej i Wiejskiej, przeznaczone zostały do wycięcia. O sprawę zapytaliśmy w Urzędzie Miasta. Mamy odpowiedź ratusza.

W czwartek, 25 maja 2023 roku w trzecim dniu egzaminu ósmoklasisty uczniowie mierzą się z językiem obcym nowożytnym. Dzień wcześniej, 24 maja rozwiązywali zadania z matematyki a we wtorek, 23 maja pisali test z języka polskiego. Zanim uczniowie usiedli do pisania, zajrzeliśmy do Szkoły Podstawowej nr 23 we Włocławku. Zobaczcie zdjęcia.

W niedzielę 21 maja 2023 roku zmarł Mikołaj Konczalski, włocławski artysta malarz, rysownik i poeta. Miał 88 lat. Pogrzeb odbędzie się w Chrostkowie w powiecie lipnowskim w sobotę 27 maja 2023.

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Radziejowie zabezpieczali, znaleziony podczas prac polowych niewybuch. Niebezpieczne znalezisko zostało przekazane saperom z Inowrocławia. Mundurowi apelują o ostrożność i przypominają, że znalezionych niewybuchów nie należy dotykać lub przenosić. Szczegóły, zdjęcia.