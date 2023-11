Prasówka Włocławek 27.11.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy we Włocławku nie minęło Cię nic ważnego

Czy to dobry czas na prasówkę? Zobacz, które wiadomości nasi czytelnicy wczoraj czytali najchętniej we Włocławku.

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 26.11, we Włocławku.

Prasówka Włocławek 27.11: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Sprawdź co Cię czeka w najbliższym tygodniu - Horoskop. Wróżka Roma przepowiada Zobacz, co gwiazdy szykują dla Ciebie! Sprawdź horoskop na najbliższy tydzień. Dowiedz się co Cię czeka. Zapytaliśmy o to Wróżkę Romę i okazuje się, że całkiem sporo.

📢 Pierwsza edycja Festiwalu Zapomnianych Kultur - Fajans_storie we Włocławku. Zdjęcia, wideo W sobotę (25.11.2023) W Centrum Kultury „Browar B.” przy ulicy Łęgskiej oraz w Interaktywnym Centrum Fajansu – Skarbiec Fajansu przy ulicy Żabiej zorganizowana została pierwsza edycja Festiwalu Zapomnianych Kultur pod hasłem: Fajans_storie. W programie wydarzenia znalazły się m.in. warsztaty, premiera filmu dokumentalnego i fajansowej mozaiki, spotkania autorskie, interaktywna wystawa oraz czytanie performatywne. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Kibice i cheerleaderki podczas meczu Anwil Włocławek - Dziki Warszawa. Zdjęcia W środę, 26 listopada 2023 roku, w Hali Mistrzów we Włocławku Anwil Włocławek zmierzył się z Dzikami Warszawa w ramach 10. kolejki Orlen Basket Ligi. Zobaczcie zdjęcia kibiców i występów cheerleaderek.

Prasówka 27.11 Włocławek: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników we Włocławku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Anwil Włocławek - Dziki Warszawa 78:66. Rekord! Wygrana nr 9 w Orlen Basket Lidze. Zdjęcia W niedzielę, 26 listopada 2023 roku, w Hali Mistrzów we Włocławku Anwil Włocławek zmierzył się z Dzikami Warszawa w ramach 10. kolejki Orlen Basket Ligi. Zobaczcie zdjęcia z meczu

📢 Andrzejki 2023 - tak było na imprezie w Tawernie w Brześciu Kujawskim. Zdjęcia Andrzejki to tradycyjne imprezy urządzane pod koniec listopada i rzadko już związane z urodzinami Andrzeja czy wróżbami. Odwiedziliśmy lokale we Włocławku i regionie, by zobaczyć, jak się bawią goście na imprezach. Zobaczcie zdjęcia z Tawerny w Brześciu Kujawskim. 📢 Na Pchlim Targu już bardzo świątecznie. Zdjęcia, ceny, 26 listopada 2023 W niedzielę, 26 listopada mróz nie odstraszył kupujących na Pchlim Targu we Włocławku przy alei Kazimierza Wielkiego. Sprzedający także dopisali. Zauważyć można coraz więcej stoisk z bożonarodzeniowymi ozdobami. Zobaczcie na zdjęciach, co można było kupić na Pchlim Targu. 📢 Kibice podczas Gali Krwawy Sport - Golden 7 we Włocławku. Walki na gołe pięści w Hali Mistrzów. Zdjęcia Podczas sobotniej (25.11.2023) Gali Krwawy - Golden 7 fani walki na gołe pieści nie zawiedli. Zapełniły się prawie wszystkie miejsca na trybunach Hali Mistrzów. Podczas imprezy odbyło się 10 pojedynków. W programie wieczoru oprócz widowiskowych walk zaśpiewał znany raper Nizioł. Zobaczcie zdjęcia z trybun.

📢 Gala Krwawy Sport Golden 7 - Edition 2023 we Włocławku. Zdjęcia Gala Krwawy Sport - Golden 7 Edition, walki na gołe pięści już za nami. W sobotę, 25 listopada 2023 roku działo się w Hali Mistrzów we Włocławku. Podczas imprezy odbyły się 3 pół-amatorskie walki Karty Wstępnej i 5 super pojedynków, w tym o Pas Kategorii Średnie - K1 oraz o Pas Kategorii Open. W programie wieczoru oprócz widowiskowych walk zaśpiewał znany raper Nizioł. Zobaczcie fotorelację z Gali.

📢 Andrzejki 2023 pod Włocławkiem - tak było w Miravioli w Szpetalu Górnym. Zdjęcia Andrzejki to tradycyjne imprezy urządzane pod koniec listopada i rzadko już związane z urodzinami Andrzeja czy wróżbami. Odwiedziliśmy lokale we Włocławku, by zobaczyć, jak się bawią goście na imprezach. Zobaczcie zdjęcia z Miravioli w Szpetalu Górnym, gmina Fabianki.

📢 Andrzejki 2023 we Włocławku - tak było w Pałacu Bursztynowym. Zdjęcia Andrzejki to tradycyjne imprezy urządzane pod koniec listopada i rzadko już związane z urodzinami Andrzeja czy wróżbami. Odwiedziliśmy lokale we Włocławku, by zobaczyć, jak się bawią goście na imprezach. Zobaczcie zdjęcia z Pałacu Bursztynowego we Włocławku.

