Prasówka Włocławek 28.10.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy we Włocławku nie minęło Cię nic ważnego

W piątek 27 października w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego we Włocławku przy ulicy Kaliskiej o godzinie 18 rozpoczęła się "Klimatyczna Noc w Baczyńskim ", która ma potrwać aż do godziny 6 rano. Wzięło w niej udział 114 uczniów. Zobaczcie zdjęcia w pierwszych godzin tej imprezy.

W piątek, 27 października w sali sesyjnej Urzędu Miasta we Włocławku zwołano 68. sesję Rady Miasta Włocławek. Radni zajęli się m.in. wyborem nowego wiceprzewodniczącego Rady Miasta Włocławek. Podczas sesji ślubowanie złożył również nowy radny KO - Marek Wasielewski. Zobaczcie zdjęcia.

King Szczecin - Anwil Włocławek to jeden z największych hitów pierwszej części sezonu zasadniczego 2023/24 Orlen Basket Ligi.

W czwartek 26 października w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu podpisano porozumienie dotyczące inwestowania środków programu regionalnego 2021-2027 przeznaczonych dla Włocławka oraz gmin w powiecie włocławskim. To aż 42,5 mln euro ze środków unijnych. Na liście priorytetowych zadań jest 90 propozycji. To między innymi rozwój miejskiego transportu, działania na rzecz poprawy efektywności energetycznej, wspierania edukacji czy rozwoju kultury i turystyki.

W tym 2023 roku działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa podczas Wszystkich Świętych rozpoczną się we wtorek (31.10) i potrwają do czwartku (2.11). Radziejowscy policjanci apelują o rozwagę, zachowanie ostrożność i stosowanie się do oznakowania przy cmentarzach.

W piątek 27 października 2023 roku w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Samochodowych we Włocławku odbyła się uroczystość z okazji imienin patrona szkoły. Po zakończeniu części oficjalnej odbył się finał konkursu Miss i Mister ZSS. Zobaczcie zdjęcia.

W czwartek, 26 października 2023 roku, w Szkole Podstawowej nr 14 we Włocławku siedemdziesięciu pięciu uczniów klas pierwszych zostało pełnoprawnymi uczestnikami społeczności szkolnej. Zobaczcie zdjęcia tego wydarzenia.