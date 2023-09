Prasówka Włocławek 29.09.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy we Włocławku nie minęło Cię nic ważnego

Przyrzec to inaczej przysiąc, a przyżec: Tak brzmiało pytanie w kolejnym odcinku (nr 662) programu TVN "Milionerzy" (sezon 14). Jaka jest prawidłowa odpowiedź? Szczegóły poniżej

Prasówka 29.09 Włocławek: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników we Włocławku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

W czwartek 27 września padła wygrana w grze Keno we Włocławku. To już 117 wygrana w Kujawsko-Pomorskiem w 2023 roku w grach Lotto. Jaka tym razem suma powędruje do nabywcy szczęśliwego kuponu? W której kolekturze zagrał? Szczegóły w artykule poniżej.