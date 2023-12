Prasówka Włocławek 3.12.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy we Włocławku nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 2.12, we Włocławku. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Sprawdź co Cię czeka w najbliższym tygodniu - Horoskop. Wróżka Roma przepowiada”?

Prasówka Włocławek 3.12: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Sprawdź co Cię czeka w najbliższym tygodniu - Horoskop. Wróżka Roma przepowiada Zobacz, co gwiazdy szykują dla Ciebie! Sprawdź horoskop na najbliższy tydzień. Dowiedz się co Cię czeka. Zapytaliśmy o to Wróżkę Romę i okazuje się, że całkiem sporo.

📢 Numer dziesięć Anwilu Włocławek! Koncert jednego aktora w Słupsku Mecz Czarni Słupsk - Anwil Włocławek był wyrównany tylko do przerwy. W trzeciej kwarcie sprawy w swoje ręce wziął Victor Sanders i gospodarze mogli jedynie bezsilnie obserwować jego popisy. 📢 Tu nie będzie prądu w Kujawsko-Pomorskiem. Planowane wyłączenia [2 grudnia 2023] Tu Energa zaplanowała wyłączenia prądu w najbliższym tygodniu (w dniach 1-8 grudnia 2023 roku). W galerii podajemy miejscowości i ulice, przy których będą problemy z prądem. W naszej galerii podajemy wykaz miejscowości w województwie Kujawsko-Pomorskim, w których zaplanowane zostały prace modernizacyjne związane z planowanymi wyłączeniami prądu.

Prasówka 3.12 Włocławek: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników we Włocławku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Lista najemców mieszkań przy Celulozowej w Włocławku ogłoszona [1 grudnia 2023] W piątek 1 grudnia 2023 roku Urząd Miasta w Biuletynie Informacji Publicznej opublikował listę wnioskodawców o najem 142 mieszkań przy ul. Celulozowej we Włocławku.

📢 Tak było na warsztatach tanecznych latino we Włocławku. Zdjęcia W zimną sobotę w Szkole Tańca "Góreccy" we Włocławku było gorąco. Wszystko za sprawą warsztatów tańca latino, w których wzieło udział kilkanaście pań. Zobaczcie zdjęcia z treningu.

📢 Bombki z PRL wracają do łask - zdjęcia, ceny. Starych choinkowych ozdób poszukują kolekcjonerzy. Takie są warte fortunę Masz w kartonach stare bombki i ozdoby choinkowe? Wyrzuciłeś? Żałuj! Od jakiegoś czasu choinkowe bombki z PRL przeżywają prawdziwy renesans. Zobacz popularne peerelowskie bombki. Takich poszukują kolekcjonerzy i zapłacą za nie fortunę. Czar wspomnień gwarantowany. 📢 Tajemniczy obiekt w lesie. Budowla robi wrażenie Tajemnicza budowla to dawna niemiecka fabryka kruszywa (szutru) w Dalimierzu, niewielkiej miejscowości w gminie Polanów (województwo zachodniopomorskie), Ze szczątkowo dostępnych informacji wynika, że powstała w latach 20. albo 30. XX wieku. To co widać na współczesnych zdjęciach, to tylko jej część.

📢 Najmodniejsze paznokcie na święta 2023. Co proponują stylistki na Boże Narodzenie. Zdjęcia i wzory Zapytaliśmy stylistki z Lipna i Aleksandrowa Kujawskiego, jakie są modne paznokcie w grudniu 2023. Szukacie inspiracji na Boże Narodzenie zobaczcie nowe wzory paznokci. 📢 Ruszyło lodowisko na Słodowie we Włocławku. Sezon 2023/2024 rozpoczęty. Zdjęcia, wideo Oficjalne otwarcie lodowiska u zbiegu ulic Wysokiej i Szpitalnej we Włocławku nastąpi 5 grudnia. Jednak już w piątek (1.12.2023) można było wybrać się na pierwszą w sezonie 2023/2024 ślizgawkę. Zobaczcie zdjęcia z pierwszych godzin po otwarciu obiektu. 📢 Szadź urokliwie spowiła Radziejów. Zobaczcie zdjęcia W piątek, 1 grudnia 2023 roku, urocza szadź oplatała swoim urokiem miasto Radziejów, malowniczo zdobiąc nie tylko rośliny i drzewa. Takie malownicze zjawisko na początku zimy wywołało zachwyt nie tylko u młodszych, ale również u najstarszych mieszkańców Radziejowa. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Koncert w Zespole Szkół nr 3 we Włocławku - Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami 2023. Zdjęcia W piątek, 1 grudnia 2023 roku w Zespole Szkół nr 3 przy ulicy Nowomiejskiej przygotowano obchody Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych pod hasłem "Dobre maniery łamią bariery". Na sali gimnastycznej nauczyciele "Trójki" przygotowali dla uczniów program z elementami muzyki, tańca, a nawet kabaretu. Zobaczcie zdjęcia.

