Prasówka Włocławek 30.07.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy we Włocławku nie minęło Cię nic ważnego

We Włocławku funkcjonują dwa miejskie targowiska oraz niedzielny pchli targ. Jedno z nich znajduje się przy ul. Związków Zawodowych drugie przy ul. Kaliskiej we Włocławku. Obydwa chętnie odwiedzane przez kupujących, szczególnie w dniach targowych. Jednak największy ruch panuje tu niezmiennie w soboty.

Wokół jeziora Rybnica we Włocławku biegali uczestnicy trzeciej edycji nieoficjalnego Biegu imienia Kory, czyli wokalistki zespołu Maanam, zmarłej 28 lipca 2018 roku. W akcji wzięło udział stu biegaczy. Zobaczcie zdjęcia.

Włocławscy policjanci ruchu drogowego kontrolując autostradę A-1 sprawdzają, czy kierowcy stosują się do nowych przepisów dotyczących wyprzedzania się pojazdów ciężarowych kategorii N2 i N3. Do tych działań oprócz nieoznakowanego radiowozu z videorejestratorem Komenda Miejska Policji we Włocławku wykorzystuje drona.

We Włocławskim Centrum Edukacji Ekologicznej z dziećmi ze świetlicy "Zapiecek" spotkał się Sławomir Sielicki, prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Dzikich Zwierząt "Sokół".