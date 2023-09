Prasówka Włocławek 30.09.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy we Włocławku nie minęło Cię nic ważnego

W piątek 29 września w Brześciu Kujawskim przy Brzeskim Centrum Kultury i Historii "Wahadło" odbył się "Piknik z kulturą za pan brat ". Na scenie pojawiła się m.in Bovska. Zobaczcie zdjęcia.

W piątek przed (29.09.2023) przed południem doszło do wypadku we Włocławku. 63-letni kierowca opla potrącił rowerzystę. Szczegóły i zdjęcia z wypadku na Kapitulnej we Włocławku.